З 24 лютого 2022 року Росія залишила загиблими на українській землі – 319 210 ворогів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, адже їх важко порахувати через інтенсивні бойові дії.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 5439 (+4);

бойових броньованих машин – 10168 (+2);

артилерійських систем – 7748 (+4);

РСЗВ – 899 (+1);

засоби ППО – 588 (+0);

літаків – 323 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5764 (+9);

крилаті ракети – 1563 (+0);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10127 (+7);

спеціальна техніка – 1097 (+1).



Втрати ворога 20 листопада 2023 року

У росіян шалені втрати біля Авдіївки

Росія не відмовилась від спроби оточити Авдіївку та вже почала третю хвилю наступу на місто. Українська розвідка перехопила одну з розмов росіян на цьом напрямку. Ворог заявив, що через втрати під Авдіївкою вже немає місць в лікарнях.

Народу багато, пацанів б***ь взагалі везуть машинами щодня. Я ж у цивільній лікарні лежу, бо там (у військовому госпіталі – 24 Канал) все забито у три поверхи. Всі лежать н***й без рук, без ніг. "Трьохсотих" кожен день "КамАЗи" везуть, "двохсотих" теж немало,

– розповів російський загарбник.

За його словами, у Ростові російські солдати лежать на підлогах через те, що не вистачає місць.