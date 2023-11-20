С 24 февраля 2022 года Россия оставила погибшими на украинской земле – 319 210 врагов. Однако потери врага могут быть больше, ведь их трудно сосчитать из-за интенсивных боевых действий.

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Какие потери врага в технике

танков – 5439 (+4);

боевых бронированных машин – 10 168 (+2);

артиллерийских систем – 7748 (+4);

РСЗО – 899 (+1);

средства ПВО – 588 (+0);

самолетов – 323 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5764 (+9);

крылатые ракеты – 1563 (+0);

корабли/катера – 22 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 127 (+7);

специальная техника – 1097 (+1).



Потери врага 20 ноября 2023 года

У россиян безумные потери возле Авдеевки

Россия не отказалась от попытки оцепить Авдеевку и уже начала третью волну наступления на город. Украинская разведка перехватила один из разговоров россиян на этом направлении. Враг заявил, что из-за потерь под Авдеевкой уже нет мест в больницах.

Народу много, пацанов вообще везут машинами каждый день. Я же в гражданской больнице лежу, потому что там (в военном госпитале – 24 Канал) все забито в три этажа. Все лежат без рук, без ног. "Трехсотых" каждый день "КамАЗы" везут, "двухсотых" тоже немало,

– рассказал российский захватчик.

По его словам, в Ростове российские солдаты лежат на полах из-за того, что не хватает мест.