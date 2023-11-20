В частности, в фильме-портрете "Дневник Монастырского" его супруга Жанна Монастырская рассказала о месте силы бывшего министра внутренних дел. Она заметила, что туда он наведывался, чтобы "полечить свою психику, свою душу".

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Там он отдыхал и душой, и телом

Жанна Монастырская заметила, что ее муж старался не рассказывать всех деталей. В то же время она понимает, что Денису было очень тяжело.

Вот как раз в этот период (апрель 2022 года – 24 Канал), я теперь понимаю, в этот период он сбрасывал мне фото Софии Киевской. Это на самом деле была его возможность полечить свою психику, свою душу. Поехать, побыть там, чтобы после того, что они там видели, чтобы как-то это просто пережить, просто пережить,

– говорит она.

В фильме-портрете его мать Алла напоминает, что сын ей рассказывал, что ему нравится София Киевская. Делился с ней, что приходит в храм, когда ему тяжело. И что именно там он отдыхает как душой, так и телом.

Я понимаю, что это было его место силы на самом деле,

– добавляет жена.

Монастырский вел видеодневник

Также в фильме-портрете рассказали, что экс-министр внутренних дел Денис Монастырский вел видеодневник с первого дня полномасштабного вторжения. Его родные рассказали, почему для него это было очень важно.

"Идея вести такой дневник у него родилась, чтобы банально просто не забыть те эмоции, которые он испытывал после тех или иных событий. Чтобы их снова испытать", – рассказала Жанна Монастырская.

А вот мама Алла допустила, что он "записывал свои мысли, которые не мог рассказать всем вслух".

Необходимо глубокое понимание жизни, смерти и целей в жизни, чтобы не погрузиться в это отчаяние, которое нас затягивает,

– отметил в одной из записей своего дневника Денис Монастырский.

Супруга также добавила, что идею вести дневник ее супруг мог почерпнуть из любимого фильма семьи. Речь идет о ленте "Аватар". Она заметила, что Денис чем-то схож с главным героем картины Джеймса Кэмерона.