Игорь Клименко в документальном фильме-портрете об украинском министре МВД "Дневник Монастырского" рассказал, что было запланировано на тот трагический день – 18 января 2023 года, пишет 24 Канал.

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Почему Монастырский в день трагедии полетел вертолетом

Он должен был в Изюме наградить нацгвардейцев. Потом он должен был заехать в Донецкую область, затем – в Днепропетровск. Тогда, помните, тоже ракета врага попала в жилой дом и он хотел побывать на этом месте. Поэтому он полетел на вертолете,

– рассказал нынешний глава МВД Игорь Клименко.

Чиновник отметил, что вертолетом передвигаться чуть быстрее.

Кратко о трагедии в Броварах