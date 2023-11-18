Ігор Клименко у документальному фільмі-портреті про українського міністра МВС "Щоденник Монастирського" розповів, що було заплановано на той трагічний день – 18 січня 2023 року, пише 24 Канал.

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Чому Монастирський у день трагедії полетів гелікоптером

Він мав бути в Ізюмі нагородити нацгвардійців. Потім він мав заїхати в Донецьку область, потім – в Дніпропетровську. Тоді, пам'ятаєте, також ракета ворога поцілила в житловий будинок і він хотів побувати на цьому місці. Тому він полетів на гелікоптері,

– розповів нинішній очільник МВС Ігор Клименко.

Посадовець зауважив, що гелікоптером пересуватись трохи швидше.

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