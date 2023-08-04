Речь идет о начальнике Управления авиации и авиационном поиске и спасении ГСЧС Украины. Он в четверг, 3 августа, получил подозрение.

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Подозреваемый будет содержаться под стражей

Иван Коробка, начальник Управления авиации, будет содержаться под стражей до 1 октября 2023 года. Однако подозреваемый с решением суда не согласен. Он заявил, что не считает себя виновным.

В частности, он не соглашается со своим обвинением по безосновательному принятию решения по полёту. Кроме того, он утверждает, что погода была летной и экипаж был допущен к полетам в сложных погодных условиях.

Подозреваемый также заявил, что его адвокаты будут подавать апелляцию.

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Сотрудникам ГСЧС сообщили о подозрении

ДБР 3 августа вручило подозрение пяти должностным лицам ГСЧС. Следствие установило, что они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.

В частности, о подозрении сообщили:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира части;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

В итоге должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОССГЗ сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности полетов, что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения.

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении по статье о служебной халатности. Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.