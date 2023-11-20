Зокрема, у фільмі-портреті "Щоденник Монастирського" його дружина Жанна Монастирська розповіла про місце сили колишнього міністра внутрішніх справ. Вона зауважила, що туди він навідувався, щоб "полікувати свою психіку, свою душу".

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Там він відпочивав і душею, і тілом

Жанна Монастирська зауважила, що її чоловік намагався не розповідати всіх деталей. Водночас вона розуміє, що Денисові було дуже важко.

От якраз у цей період (квітень 2022 року – 24 Канал), я тепер розумію, у цей період він мені скидав фото Софії Київської. Це насправді, мабуть, була його така можливість полікувати свою психіку, свою душу. Поїхати, побути там, щоб після того, що вони там бачили, щоб якось це просто пережити, просто пережити,

– каже вона.

У фільмі-портреті його матір Алла пригадує, що син їй розповідав, що йому подобається Софія Київська. Ділився з нею, що приходить до храму, коли йому важко. І що саме там він відпочиває як душею, так і тілом.

Я розумію, що це було його місце сили насправді,

– додає дружина.

Монастирський вів відеощоденник

Також у фільмі-портреті розповіли, що ексміністр внутрішніх справ Денис Монастирський вів відеощоденник з першого дня повномасштабного вторгнення. Його рідні розповіли, чому для нього це було вкрай важливо.

"Ідея вести такий щоденник у нього народилась, щоб банально просто не забути ті емоції, які він переживав після тих, чи інших подій. Щоб їх знову відчути", – розповіла Жанна Монастирська.

А от мама Алла припустила, що він "записував свої думки, які не міг розповісти усім вголос".

Необхідне глибоке розуміння життя, смерті і цілей в житті, щоб не поринути в цей розпач, який нас затягує,

– зазначив в одному із записів свого щоденника Денис Монастирський.

Дружина також додала, що ідею вести щоденник її чоловік міг почерпнути з улюбленого фільму сім'ї. Мовиться про стрічку "Аватар". Вона зауважила, що Денис чимось схожий з головним героєм картини Джеймса Кемерона.