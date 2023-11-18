Про те, чому це було важливо для тодішнього керівника МВС, розповіли його рідні у фільмі "Щоденник Монастирського".
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"Ідея вести такий щоденник у нього народилась, щоб банально просто не забути ті емоції, які він переживав після тих, чи інших подій. Щоб їх знову відчути", – розповіла Жанна Монастирська, дружина міністра.
"Думки, які не міг розповісти"
Мама Дениса Монастирського, панні Алла припустила, що він "записував свої думки, які не міг розповісти усім вголос".
Необхідне глибоке розуміння життя, смерті і цілей в житті, щоб не поринути в цей розпач, який нас затягує,
– зазначив в одному із записів свого щоденника Денис Монастирський.
Також дружина поділилась, що ідею вести щоденник міністр міг почерпнути з улюбленого фільму сім'ї.
"Ми його разів 20 бачили на різних мовах, це фільм Аватар. Мені здається вони навіть чимось схожі з головним героєм. Але почав вести щоденник Денис з початку війни", – додала Жанна Монастирська.
Головне про загибель Монастирського
- 18 січня 2023 року у Броварах під Києвом впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС. На жаль, всі, хто був в гелікоптері, загинули.
- Трагедія забрала життя очільника МВС Дениса Монастирського, першого заступника міністра Євгена Єніна, державного секретаря міністерства Юрія Лубковича, їхніх помічників, а також 3 членів екіпажу ДСНС.
- Через трагедію підозру вручили 5 працівникам ДСНС у порушенні правил безпеки польотів.