Обучают россиян “Ливанская полиция Хезболлы” и “Иранская революционная гвардия” (КСИР) на аэродроме Шайрат.

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"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует - в Сирии тренируют российских операторов БПЛА иранского производства", – говорится в сообщении.

Курс предусматривает освоение БПЛА "Шахед"-136 и Ababil-3 иранского производства и дистанционно управляемого самолета Raad.

Разведчики сообщили, что военные учения для оккупантов возглавил один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик. Его специализация – изготовление и обслуживание беспилотников.

С россиянами вместе также тренируются сирийские наемники, которых россия планирует привлечь к войне против Украины как операторов БПЛА.

Обратите внимание! О том, что Россия вербует в Сирии наемников на войну против украинцев, в ГУР сообщали еще раньше. Подготовка наемников проходит на сирийской территории, а затем их перевозят в Россию, где выдают паспорта.

Союзники России: последние новости

Британская разведка отмечала, что Иран нарастил поставки "Шахедов" России и помогает начать их производство.

Более того, Россия договорилась с Ираном о старте изготовления ударных дронов на своей территории.

К слову, ливанская группировка "Хезболла" создает угрозу для Израиля на северной границе. На сегодня Иран является одним из главных спонсоров и ХАМАС, и "Хезболлы".