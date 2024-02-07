Сначала жителям Сирии предлагают стать охранниками в Якутии, а потом обещают “лучшую работу” в Бурятии. Уже оттуда сирийцы попадают на фронт.

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Как россияне вербуют сирийцев на войну против Украины: детали от ГУР

Подготовка происходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires. Первая партия – около 1000 наемников – проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке. После завершения подготовки сирийских наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда – на территорию России,

– сообщают разведчики.

"Всего за пять дней получили паспорт, уже купили себе телефоны и сигареты, все нормально!" – радуются сирийцы в ролике, обнародованном Главным управлением разведки.

Они показывают на камеру новенькие бумажки, благодарят и говорят организаторам схемы "Дай вам бог здоровья".

В ГУР отметили: прибыв в Россию, сирийцы быстро получают паспорт, но потом их ждет мобилизация. Не ясно, понимают ли наемники, куда и зачем они попали, ведь им сперва обещают работу охранниками на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии. Затем их заманивают на "более высокооплачиваемую работу" в Бурятию.

Финал этих "работ" неутешительный: в Улан-Удэ людей ждет мобилизация в состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады (воинская часть №46108). Они едут в Украину убивать.

"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", – заключают в ГУР.

Ранее 24 Канал писал о том, что бойцы ГУР пополнили обменный фонд, пленив вагнеровцев в Судане. Из видео допроса можно узнать, сколько денег пообещали боевикам и зачем они приехали в эту страну.