Спершу мешканцям Сирії пропонують стати охоронцями в Якутії, а потім обіцяють "кращу роботу" в Бурятії. Уже звідти сирійці потрапляють на фронт.

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Як росіяни вербують сирійців на війну проти України: деталі від ГУР

Підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Перша партія – близько 1000 найманців – проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти – на територію Росії,

– повідомляють розвідники.

"Всього за п'ять днів отримали паспорт, уже купили собі телефони і сигарети, все нормально!" – тішаться сирійці у ролику, оприлюдненому Головним управлінням розвідки.

Вони показують на камеру новенькі папірці, дякують і кажуть організаторам оборудки "дай вам бог здоров'я".

У ГУР зазначили: прибувши до Росії, сирійці швидко отримують паспорт, але потім на них чекає мобілізація. Не ясно, чи розуміють найманці, куди і навіщо вони потрапили, адже їм спершу обіцяють роботу охоронцями на нафтопереробних об'єктах в Якутії. Потім їх заманюють на "більш високооплачувану роботу" до Бурятії.

Фінал цих "робіт" невтішний: в Улан-Уде на людей чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади (військова частина №46108). Вони їдуть в Україну убивати.

"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м'ясних штурмів", – підсумовують у ГУР.

Раніше 24 Канал писав про те, що бійці ГУР поповнили обмінний фонд, полонивши вагнерівців у Судані. З відео допиту можна дізнатися, скільки пообіцяли бойовикам і навіщо вони приїхали в цю країну.