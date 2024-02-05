Бійці Головного управління розвідки успішно нищать вагнерівців у Судані – журналісти мають документальні підтвердження цього. Також очільник ГУР Кирило Буданов говорив, що російським військовим злочинцям буде непереливки в будь-якій точці світу.
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Про що на допиті розповіли російські бойовики ПВК "Вагнера" в Республіці Судан
На одному з фрагментів відео видно, як бійці спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України здійснюють огляд військового транспорту з тілами вбитих російських найманців. Вантажівка має сліди інтенсивного обстрілу, крізь лобове скло видно тіло солдата з нашивкою ПВК "Вагнера",
– мовиться в матеріалі.
Далі в ролику видно тіла вбитих вагнерівців і троє полонених, які стоять навколішки. Один з них російськомовний, він і відповідає на запитання.
Під час допиту один із бійців ГУР проносить нашивки ПВК "Вагнера", які демонструє на камеру.
Бійці ГУР допитують вагнерівців у Судані: дивіться відео
Допитуваний зізнається, що належить до вагнерівців – у підрозділі служив солдатом. До Хартума, столиці Судану, потрапив через Центральноафриканську республіку (ЦАР). Російські бойовики їхали, щоб влаштувати переворот і повалити місцеву владу. Вагнерівець сказав, що їх коло ста осіб, їм платили по тисячі доларів.
Де розташована Республіка Судан: показуємо на карті
Останні новини про вагнерівців
- Стало відомо, що росіяни хочуть розширити свій вплив в Африці, тож залучають нових людей – у тому числі колишніх бойовиків ПВК "Вагнера". Серед країн називали Буркіна-Фасо, Лівію, Малі, Центральноафриканську Республіку та Нігерію. Саме ЦАР межує із Суданом.
- А на Житомирщині затримали колишнього полковника, який зливав вагнерівцям інформацію. Його позбавили звання та ув'язнили на 15 років із конфіскацією майна.