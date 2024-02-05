Бійці Головного управління розвідки успішно нищать вагнерівців у Судані – журналісти мають документальні підтвердження цього. Також очільник ГУР Кирило Буданов говорив, що російським військовим злочинцям буде непереливки в будь-якій точці світу.

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Про що на допиті розповіли російські бойовики ПВК "Вагнера" в Республіці Судан

На одному з фрагментів відео видно, як бійці спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України здійснюють огляд військового транспорту з тілами вбитих російських найманців. Вантажівка має сліди інтенсивного обстрілу, крізь лобове скло видно тіло солдата з нашивкою ПВК "Вагнера",

– мовиться в матеріалі.

Далі в ролику видно тіла вбитих вагнерівців і троє полонених, які стоять навколішки. Один з них російськомовний, він і відповідає на запитання.

Під час допиту один із бійців ГУР проносить нашивки ПВК "Вагнера", які демонструє на камеру.

Бійці ГУР допитують вагнерівців у Судані: дивіться відео

Допитуваний зізнається, що належить до вагнерівців – у підрозділі служив солдатом. До Хартума, столиці Судану, потрапив через Центральноафриканську республіку (ЦАР). Російські бойовики їхали, щоб влаштувати переворот і повалити місцеву владу. Вагнерівець сказав, що їх коло ста осіб, їм платили по тисячі доларів.

Де розташована Республіка Судан: показуємо на карті

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