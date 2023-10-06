У вересні вийшов матеріал CNN, в якому йшлося про те, що за ударом по поплічниках ПВК "Вагнер" у Судані стоїть українська розвідка. Тоді коментуючи цю інформацію, очільник ГУР заявив, що Україна "знайде" російських військових злочинців, де б вони не перебували.

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Україна присутня у Судані

Втім, тоді Буданов утримався від спростування чи підтвердження інформації, поданої у CNN. Тепер "Бабель" з посиланням на джерела у розвідці заявив, що українські спецпризначенці справді провели операції у Судані проти росіян з "Вагнеру" та їхніх місцевих поплічників з "Сил швидкого реагування" (RSF).

Довідка: Сили швидкого реагування – суданське воєнізоване угруповання, яке у квітні 2023 року організувало спробу державного перевороту. Її підтримують найманці з російського ПВК "Вагнер".

Зокрема, видання поділилося кількома відео, на яких зображено роботу снайперів, атаки FPV-дронів і перестрілку. Подробиці спецоперацій приховуються.

Наші бійці використовували дрони проти поплічників вагнерівців: відео

ГУР провело спецоперацію у Судані: відео "Бабель"

Українські снайпери за роботою: відео "Бабель"

Зверніть увагу! Редакція 24 Каналу намагається зконтактуватися з представниками ГУР. Поки вони на наші дзвінки не відповідають.

Що трапилося у Судані