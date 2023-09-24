Власне, голова української розвідки не підтвердив і не спростував причетність нашої держави до дронової атаки на Судан. Зауважимо, що це країна в Африці, у якій є бази приватної військової компанії "Вагнера".
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Коментар Буданова щодо ситуації в Судані
Вибух в Судані прогримів в районі, де дислокуються загони "народної міліції", що якраз-таки пов'язані з російською ПВК. Саме видання CNN першим написало про можливу причетність до цього удару України.
Водночас, за словами Буданова, наша держава буде карати своїх ворогів, які до того ж є воєнними злочинцями, "у будь-якій точці земної кулі".
Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, – тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам,
– констатував голова ГУР.
Більше про це
- Журналісти CNN стверджували, що щонайменше у восьми атаках брали участь два безпілотники, які широко використовують ЗСУ. Йдеться про DJI MAVIC 3. Окрім того, вони заявили, що український текст був помічений на контролері дрона.
- Через деякий час з'явилась новина, що президент Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч з тимчасовим лідером Судану Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Головною темою для обговорення були незаконні військові формування Росії на території цієї країни Африки.