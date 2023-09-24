Власне, голова української розвідки не підтвердив і не спростував причетність нашої держави до дронової атаки на Судан. Зауважимо, що це країна в Африці, у якій є бази приватної військової компанії "Вагнера".

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Коментар Буданова щодо ситуації в Судані

Вибух в Судані прогримів в районі, де дислокуються загони "народної міліції", що якраз-таки пов'язані з російською ПВК. Саме видання CNN першим написало про можливу причетність до цього удару України.

Водночас, за словами Буданова, наша держава буде карати своїх ворогів, які до того ж є воєнними злочинцями, "у будь-якій точці земної кулі".

Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, – тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам,

– констатував голова ГУР.

Зверніть увагу! Це також коментував речник ГУР Андрій Юсов. Він констатував, що не може ні підтвердити, ні спростувати відповідну інформацію. Разом з тим спікер наголосив, що вплив Росії у світі, зокрема Африці, зменшується.

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