Собственно, глава украинской разведки не подтвердил и не опроверг причастность нашего государства к дроновой атаки на Судан. Отметим, что это страна в Африке, у которой есть базы частной военной компании "Вагнера".

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Комментарий Буданова по ситуации в Судане

Взрыв в Судане прогремел в районе, где дислоцируются отряды "народной милиции", как раз связанные с российской ЧВК. Именно издание CNN первым написало о возможной причастности к этому удару Украины.

В то же время, по словам Буданова, наше государство будет наказывать своих врагов, к тому же военных преступников, "в любой точке земного шара".

Что касается подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN – здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам,

– констатировал председатель ГУР.

Обратите внимание! Это тоже комментировал спикер ГУР Андрей Юсов. Он констатировал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Вместе с тем спикер подчеркнул, что влияние России в мире, в частности Африке, уменьшается.

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