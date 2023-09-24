Собственно, глава украинской разведки не подтвердил и не опроверг причастность нашего государства к дроновой атаки на Судан. Отметим, что это страна в Африке, у которой есть базы частной военной компании "Вагнера".
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Комментарий Буданова по ситуации в Судане
Взрыв в Судане прогремел в районе, где дислоцируются отряды "народной милиции", как раз связанные с российской ЧВК. Именно издание CNN первым написало о возможной причастности к этому удару Украины.
В то же время, по словам Буданова, наше государство будет наказывать своих врагов, к тому же военных преступников, "в любой точке земного шара".
Что касается подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN – здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам,
– констатировал председатель ГУР.
Больше об этом
- Журналисты CNN утверждали, что по меньшей мере в восьми атаках принимали участие два беспилотника, широко использующих ВСУ. Речь идет о DJI MAVIC 3. Кроме того, они заявили, что украинский текст был замечен на контроллере дрона.
- Через некоторое время появилась новость, что президент Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с временным лидером Судана Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Главной темой для обсуждения были незаконные военные формирования России на территории Африки.