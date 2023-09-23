Зеленский и лидер Судана обсудили общие вызовы безопасности. Речь идет о деятельности незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией.
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О чем Зеленский говорил с лидером Судана
Лидер Украины пригласил аль-Бургана поддержать гуманитарную продовольственную инициативу Grain from Ukraine и принять участие в саммите в этом году.
Кроме того, стороны рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и Африки.
Спасибо за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины,
– говорится в сообщении Зеленского.
Зеленский возвращается в Украину
- Президент Владимир Зеленский возвращается в Украину после многодневного визита в США и Канаду. В США глава государства побывал в Нью-Йорке, где выступил на Генассамблее ООН и во время Совбеза.
- В Нью-Йорке Зеленский встретился с лидерами Германии, Чили, Бразилии, Кении, ЮАР, премьером Албании и Израиля и генсеком ООН.
- Кроме того, лидер Украины посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и другими американскими чиновниками.
- Во время визита Зеленского лидер США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи, который должен усилить ПВО Украины
- Также, как пишут СМИ, Байден пообещал Зеленскому небольшое количество ракет ATACMS. В Белом доме эту информацию пока официально не подтверждали, но и не опровергли.
- В пятницу, 22 сентября, Зеленский побывал в Канаде, где встретился с премьером Джастином Трюдо. После встречи Трюдо объявил о новой многомиллионной военной помощи Украине. Канада также предоставит инструкторов для обучения украинских пилотов на F-16.