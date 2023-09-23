Зеленський і лідер Судану обговорили спільні безпекові виклики. Мовиться про діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.

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Про що Зеленський говорив з лідером Судану

Лідер України запросив аль-Бургана підтримати гуманітарну продовольчу ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у цьогорічному саміті.

Крім того, сторони розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Дякую за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України,

– мовиться у повідомленні Зеленського.

Зеленський повертається в Україну