Зеленський і лідер Судану обговорили спільні безпекові виклики. Мовиться про діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.
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Про що Зеленський говорив з лідером Судану
Лідер України запросив аль-Бургана підтримати гуманітарну продовольчу ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у цьогорічному саміті.
Крім того, сторони розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.
Дякую за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України,
– мовиться у повідомленні Зеленського.
Зеленський повертається в Україну
- Президент Володимир Зеленський повертається в Україну після кількаденного візиту до США та Канади. У США глава держави побував у Нью-Йорку, де виступив на Генасамблеї ООН та під час Радбезу.
- У Нью-Йорку Зеленський зустрівся з лідерами Німеччині, Чилі, Бразилії, Кенії, ПАР, прем'єром Албанії та Ізраїлю і генсеком ООН.
- Крім того, лідер України відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Джо Байденом та іншими американськими високопосадовцями.
- Під час візиту Зеленського лідер США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги, який повинен посилити ППО України.
- Також, як пишуть ЗМІ, Байден пообіцяв Зеленському невелику кількість ракет ATACMS. У Білому домі цю інформацію поки офіційно не підтверджували, але й не спростували.
- У п'ятницю, 22 вересня, Зеленський побував у Канаді, де зустрівся з прем'єром Джастіном Трюдо. Після зустрічі Трюдо оголосив про нову багатомільйонну військову допомогу Україні. Канада також надасть інструкторів для навчання українських пілотів на F-16.