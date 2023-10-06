В сентябре вышел материал CNN, в котором говорилось, что за ударом по приспешникам ЧВК "Вагнер" в Судане стоит украинская разведка. Тогда комментируя эту информацию, глава ГУР заявил, что Украина "найдет" российских военных преступников, где бы они ни находились.

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Украина присутствует в Судане

Впрочем, Буданов воздержался от опровержения или подтверждения информации, представленной в CNN. Теперь "Бабель" со ссылкой на источники в разведке заявил, что украинские спецназовцы действительно провели операции в Судане против россиян из "Вагнера" и их местных приспешников из "Сил быстрого реагирования" (RSF).

Справка: Силы быстрого реагирования – суданская военизированная группировка, которая в апреле 2023 года организовала попытку государственного переворота. Ее поддерживают наемники из российского ЧВК "Вагнер".

В частности, издание поделилось несколькими видео, на которых изображена работа снайперов, атаки FPV-дронов и перестрелка. Подробности спецопераций скрываются.

Наши бойцы использовали дроны против приспешников вагнеровцев: видео

ГУР провело спецоперацию в Судане: видео "Бабель"

Украинские снайперы за работой: видео "Бабель"

Обратите внимание! Редакция 24 Канала пытается связаться с представителями ГУР. Пока они не отвечают на наши звонки.

Что случилось в Судане