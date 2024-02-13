Александр Сырский дал интервью немецкому телеканалу ZDF. Это произошло еще до его назначения на должность Главнокомандующего ВСУ.

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Почему войны переходит в новую стадию

Новый Главнокомандующий ВСУ заявил, что роль дронов в российско-украинской войне постоянно увеличивается. По его словам, и Украина, и Россия все чаще применяют БПЛА.

Сырский привел пример. Если раньше командир мог увидеть какую-то ограниченную часть поля боя из блиндажа или наблюдательного пункта, то сейчас он видит всю картину боевых действий и даже гораздо больше с помощью беспилотников. Дроны фактически перемещаются по всей полосе боевых действий.

Эта война значительно повышает значение технологического прогресса в Вооруженных Силах и в самом процессе вооруженной борьбы... То есть война переходит в новую стадию,

– отметил он.

Сырский дал понять, что для ВСУ использование наземных роботизированных платформ и модулей, которые управляются дистанционно, уже не является чем-то новым. Они дают возможность беречь жизнь украинских защитников.

Что еще сказал Сырский в интервью