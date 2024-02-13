Об этом Александр Сырский рассказал в интервью немецкому каналу ZDF, которое взяли еще до его назначения на пост главнокомандующего ВСУ. Генерал отметил, что чувствовал, будто "идет в какую-то бездну", информирует 24 Канал.

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Сырский рассказал об осознании долговременности войны

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил, что еще в 2014 году, когда Россия начала открытую агрессию против нашего государства, он осознавал, что боевые действия против армии страны-агрессора могут занимать длительное время.

У меня было такое ощущение, что я еду в какую-то бездну, которая не имеет четких каких-то временных ограничений,

– сказал он.

Генерал отметил, что для нашего государства это большая проблема, и на момент начала агрессии не было понятно, когда это все может закончиться. В то же время Сырский подчеркнул, что ему было четко ясно, что эта война будет долгая и тяжелая.

Обратите внимание! Александр Сырский в интервью немецкому каналу ZDF также рассказал о переходе войны в новую стадию и четко ответил, может ли война закончиться "скоро". Главные тезисы из разговора главнокомандующего ВСУ с журналистами – читайте в материале.

Генерал рассказал о ситуации на фронте