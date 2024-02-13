Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост головнокомандувача ЗСУ. Генерал наголосив, що відчував, ніби "йде в якусь безодню", інформує 24 Канал.

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Сирський розповів про усвідомлення довготривалості війни

Головнокомандувач Збройних Сил України зауважив, що ще у 2014 році, коли Росія почала відкриту агресію проти нашої держави, він усвідомлював, що бойові дії проти армії країни-агресорки можуть займати довготривалий час.

В мене було таке відчуття, що я їду в якусь безодню, яка не має чітких якихось часових обмежень,

– сказав він.

Генерал наголосив, що для нашої держави це велика проблема, і на момент початку агресії не було зрозуміло, коли це все може закінчитися. Водночас Сирський підкреслив, що йому було чітко ясно, що ця війна буде довга і тяжка.

Зверніть увагу! Олександр Сирський в інтерв'ю німецькому каналу ZDF також розповів про перехід війни у нову стадію і чітко відповів, чи може війна закінчитися "скоро". Головні тези з розмови головнокомандувача ЗСУ з журналістами – читайте у матеріалі.

Генерал розповів про ситуацію на фронті