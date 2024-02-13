Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост головнокомандувача ЗСУ. Генерал наголосив, що ситуація на полі бою наразі досить складна, передає 24 Канал.
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Сирський розповів про ситуацію на фронті
Генерал наголосив, що противник зараз наступає фактично по всій лінії фронту. Водночас наша армія перейшла від наступальних дій до ведення оборонної операції.
І мета нашої оборонної операції – це виснажити сили противника, завдати йому максимальних втрат,
– сказав він.
Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що це можна здійснити, використовуючи наші укріплення, переваги в технічному плані, зокрема, використання безпілотної авіації, засобів радіоелектронної боротьби, утримування підготовлених рубежів оборони тощо.
Сирський також наголосив, що ситуація на фронті характеризується наступом ворога на кількох напрямках, зокрема, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця", де він є командувачем.
"Особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямку, де противник поставив за мету за будь-яку ціну захопити Куп'янськ. І щоденно зранку до ночі він штурмує наші позиції", – пояснив генерал.
Він також сказав, що наступ росіян уже відбувається 4 місяці, зокрема, за даними Сирського, він почався 3 жовтня, і відтоді окупанти атакують наші позиції на цьому напрямку з високою інтенсивністю.
Генерал пояснив цінність життя солдатів для України
- Олександр Сирський також зазначив, що головну цінність для нашої держави становлять життя військовослужбовців. Тому він краще б залишив якусь позицію, але не допустив би загибелі всього особового складу.
- За словами головнокомандувача ЗСУ, у цьому наша армія відрізняється від країни-агресорки. Адже для російських воєначальників життя солдата цінності не має, тому вони несуть такі великі втрати.
- Крім того, у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів, що генерал Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим 13 лютого перебували з робочою поїздкою на фронт. Зокрема, вони об'їхали гарячі точки фронту.