Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост головнокомандувача ЗСУ. Генерал наголосив, що ситуація на полі бою наразі досить складна, передає 24 Канал.

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Сирський розповів про ситуацію на фронті

Генерал наголосив, що противник зараз наступає фактично по всій лінії фронту. Водночас наша армія перейшла від наступальних дій до ведення оборонної операції.

І мета нашої оборонної операції – це виснажити сили противника, завдати йому максимальних втрат,

– сказав він.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що це можна здійснити, використовуючи наші укріплення, переваги в технічному плані, зокрема, використання безпілотної авіації, засобів радіоелектронної боротьби, утримування підготовлених рубежів оборони тощо.

Сирський також наголосив, що ситуація на фронті характеризується наступом ворога на кількох напрямках, зокрема, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця", де він є командувачем.

"Особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямку, де противник поставив за мету за будь-яку ціну захопити Куп'янськ. І щоденно зранку до ночі він штурмує наші позиції", – пояснив генерал.

Він також сказав, що наступ росіян уже відбувається 4 місяці, зокрема, за даними Сирського, він почався 3 жовтня, і відтоді окупанти атакують наші позиції на цьому напрямку з високою інтенсивністю.

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