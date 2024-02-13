Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу, що армія – це один з найбільш консервативних інститутів в країні, який можна порівняти хіба що з церквою. Це глибоко ієрархічна структура, яка залишається вірною присязі українському народові. Також важливо розуміти, що серед воєнного командування є традиція спадковості.

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Позначилось на професійності нашого командування

У випадку з призначенням Олександра Сирського так цей процес також відбувається. Генерал-полковник до призначення Головнокомандувачем майже п'ять років очолював найбільший рід військ у складі ЗСУ – Сухопутні війська.

Також він має величезний досвід, оскільки свого часу очолював Штаб АТО, а також керував операцією АТО в Донецькій і Луганській областях. Він перебував на найгарячіших позиціях,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

Сирський встиг здобути освіту в Московському вищому загальновійськовому командному училищі, і в цьому Березовець бачить плюси.

В біографії наших героїв України, зокрема Сергія Наєва, Михайла Забродського, Віктора Муженка в графі "військова освіта" вказані так само російські військові навчальні заклади. Це позначилося на професійності і підготовленості нашого військового командування, яке завдяки цьому краще розуміє логіку дій противника. Тому що вони вчилися по одних тих самих підручниках і сиділи за одними партами з майбутніми російськими генералами. В цьому наша безперечна перевага,

– наголосив він.

Водночас українські воєначальники здобували додаткову воєнну освіту і в Україні, і в західних навчальних вишах. Так, Сирський закінчив з відзнакою два вищі навчальні заклади.

Зміни мають відбуватися

"Новий Головнокомандувач привів з собою команду воєнних професіоналів, які є насамперед бойовими полковниками та генералами. Вони не сиділи в штабах, а мають досвід участі безпосередньо в бойових діях", – зазначив офіцер ЗСУ.

Нове командування чудово усвідомлює, з чим йому доведеться стикнутися, воно максимально адаптоване і дуже швидко увійде у курс справи.

"До того ж на думку Березовця, зміни в армії на різному рівні – на низькому і найвищому оперативному – під час війни періодично мають відбуватися. Це нормальна практика. Водночас воєначальники, на місце яких прийшли їхні колеги, зараз виведені в розпорядження або Головнокомандувача, або Міністерства оборони. Вони залишатимуться певний час в резерві, а їхні знання у будь-якому випадку будуть використані", – наголосив Тарас Березовець.

Зверніть увагу! У своїй першій заяві на посаді Головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський озвучив основні пріоритети своєї діяльності, серед яких "чітке та детальне планування дій" усіх органів військового управління з урахуванням "потреб фронту у новітній зброї" від партнерів України. Також він наголосив на необхідності "найшвидшого і раціонального" розподілу та постачання усього нагального для бойових частин. Крім того, Сирський назвав головною цінністю української армії "життя і здоров’я військовослужбовців".

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