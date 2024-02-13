Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу, что армия – это один из самых консервативных институтов в стране, который можно сравнить разве что с церковью. Это глубоко иерархическая структура, которая остается верной присяге украинскому народу. Также важно понимать, что среди военного командования есть традиция преемственности.

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Отразилось на профессиональности нашего командования

В случае с назначением Александра Сырского этот процесс также происходит. Генерал-полковник до назначения Главнокомандующим почти пять лет возглавлял самый большой род войск в составе ВСУ – Сухопутные войска.

Также он имеет огромный опыт, поскольку в свое время возглавлял Штаб АТО, а также руководил операцией АТО в Донецкой и Луганской областях. Он находился на самых горячих позициях,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Сырский успел получить образование в Московском высшем общевойсковом командном училище, и в этом Березовец видит плюсы.

В биографии наших героев Украины, в частности Сергея Наева, Михаила Забродского, Виктора Муженко в графе "военное образование" указаны тоже российские военные учебные заведения. Это сказалось на профессиональности и подготовленности нашего военного командования, которое благодаря этому лучше понимает логику действий противника. Потому что они учились по одним и тем же учебникам и сидели за одними партами с будущими российскими генералами. В этом наше несомненное преимущество,

– подчеркнул он.

В то же время украинские военачальники получали дополнительное военное образование и в Украине, и в западных учебных вузах. Так, Сырский закончил с отличием два высших учебных заведения.ь.

Изменения должны происходить

"Новый Главнокомандующий привел с собой команду военных профессионалов, которые являются прежде всего боевыми полковниками и генералами. Они не сидели в штабах, а имеют опыт участия непосредственно в боевых действиях", – отметил офицер ВСУ.

Новое командование прекрасно осознает, с чем ему придется столкнуться, оно максимально адаптировано и очень быстро войдет в курс дела.

"К тому же по мнению Березовца, изменения в армии на разном уровне – на низком и высоком оперативном – во время войны периодически должны происходить. Это нормальная практика. В то же время военачальники, на место которых пришли их коллеги, сейчас выведены в распоряжение или Главнокомандующего, или Министерства обороны. Они будут оставаться определенное время в резерве, а их знания в любом случае будут использованы", – отметил Тарас Березовец.

Обратите внимание! В своем первом заявлении в должности Главнокомандующего ВСУ Александр Сырский озвучил основные приоритеты своей деятельности, среди которых "четкое и детальное планирование действий" всех органов военного управления с учетом "потребностей фронта в новейшем оружии" от партнеров Украины. Также он отметил необходимость "быстрого и рационального" распределения и поставки всего необходимого для боевых частей. Кроме того, Сырский назвал главной ценностью украинской армии "жизнь и здоровье военнослужащих".

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