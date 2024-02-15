В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив ризик для фронту у разі виведення наших військ з Авдіївки. У мережі активно з'являється інформація, що нібито Україна виводить свої війська з міста, але жодних офіційних повідомлень з цього приводу немає.

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Роль Авдіївки

Військово-політичний оглядач групи вважає, що відхід з Авдіївки ніяк не відобразиться на загальній архітектурі фронту. Адже насамперед Авдіївка – це локація, яка стягувала до себе максимальний ресурс росіян, який потім знищували Збройні Сили України.

Це був такий собі магніт для ворога. Ми знаємо про ті рекорди зі знищення росіян біля Авдіївки, які були встановлені за більш ніж чотири місяці. Це саме той приклад, коли використовується та чи інша локація для максимального знищення ворога. Це війна на виснаження,

– зазначив Коваленко.

Така тактика теж важлива для України, адже коли в нас не так багато ресурсу, щоб іти в наступ та звільняти окуповані території, ЗСУ мають можливість виснажувати ворога й Авдіївка відіграла свою роль.

Сміється той, хто посміхається останній

В Авдіївці зараз дійсно є проблемні ділянки, які на думку військово-політичного оглядача, треба залишити, щоб не виникло екстремально-критичної ситуації. Він закликав дотримуватися інформаційної тиші й не розповсюджувати інформацію про те, куди і які підрозділи будуть передислоковувати.

До появи офіційних повідомлень не поширюйте інформацію про ротацію та передислокацію підрозділів. Це дуже важливо для того, щоб всі ті дії, які зараз відбуваються в Авдіївці, проходили максимально безпечно для наших військових,

– наголосив Коваленко.

Водночас росіяни роблять різноманітні вкиди про нібито "захоплення" міста. Зокрема, у своїх пабліках поширюють фотографії з російським триколором у районні "Зеніту".

"Росіяни дуже часто полюбляють свої ганчірки вішати будь-де. Вони свій триколор можуть повісити навіть на Ейфелевій вежі, але це ж не означає, що Париж їхній. Те, що там висить якась ганчірка – це одне, але давайте будемо говорити за результатами – сміється той, хто посміхається останній", – додав військово-політичний оглядач.

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