Саме тому окупанти з такою потугою намагалися захопити Авдіївку, зокрема, щоб Владімір Путін використав "перемогу" у своїй виборчій кампанії. Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ та військовий експерт Олексій Гетьман допоміг 24 Каналу розібратися, чи справді втрата міста є критичною для фронту.

Важливо Українські підрозділи вивели з Авдіївки: що відбувається на одному з найважчих напрямків

До чого призведе втрата Авдіївки

Майор запасу ЗСУ поділяє думку американського Інституту вивчення війни, який ще восени зробив аналітичний висновок про те, що навіть втрата Авдіївки до стратегічних змін на фронті не призведе. Це буде тактична невдача для українських військ і тактичний успіх з боку росіян. Проте лінія фронту не "посиплеться" і провалу не буде.

Будь-який квадратний метр свої території шкода втрачати, але стратегічно це нічого не змінить. Росіяни будуть казати, що ледве не виграли війну – і це було очікувано. Вони намагалися ще з 10 жовтня і до 14 грудня 2023 року захопити Авдіївку, коли була пресконференція Путіна й він офіційно повідомив, що буде балотуватися,

– сказав військовий експерт.

Потім окупанти встановили новий дедлайн – до початку березня взяти Авдіївку, щоб за кілька тижнів до виборів (15 – 17 березня) здобути якісь переможні реляції на полі бою. Зараз російські пропагандистські канали почнуть надзвичайно потужно розкручувати цю тему. Вони будуть розповідати, що "ми такі молодці, ми всіх перемогли".

Про шалені втрати ворога

Захоплення Авдіївки з такою кількістю жертв з російського боку точно не військове підґрунтя, а гарантовано політичне. Найімовірніше, Кремль віддав наказ, щоб людей не шкодували й досягнули мети за будь-яку ціну. Зрештою, фраза "за будь-яку ціну" притаманна росіянам. Водночас у нас такого нема. Україна цінує кожного військовослужбовця.

При штурмі Авдіївки, починаючи з 10 жовтня і до 16 лютого, окупанти втратили більше людей, ніж Радянський Союз втратив під час війни в Афганістані. Тобто за 10 років СРСР втратив приблизно 14,5 тисяч солдатів, а в росіян за 4 місяці під Авдіївкою від українських куль полягло щонайменше 17 тисяч людей. Втрати навіть більші, ніж були під Бахмутом.

На кожних 42 сантиметри Бахмута було покладено одне життя російського військовослужбовця. Такі дані будуть незабаром і про Авдіївку. Це буде вже не 42 сантиметри, а десь 15 – 20 сантиметрів,

– припустив Гетьман.

Наскільки противнику буде легко закріпитися

Авдіївка наразі схожа на Мар'їнку – знищені будівлі, розруха та випалена місцевість. Російським загарбникам буде складно тримати оборону в зруйнованому місті. Навіть в полі побудувати фортифікаційні споруди простіше.

"Росіянам теж буде не солодко, коли ми будемо звільняти Авдіївку. Утім, прямо зараз ми точно не будемо цього робити. Треба відійти, привести до ладу зброю, людей. Дати час людям, які декілька місяців безперервно вели бойові дії, на відновлення. Бо коли ми кажемо слово "відпочинок", то чомусь у декого складається враження, що це якісь поїздки на Мальдіви чи Канари, купатися і засмагати під сонцем. Це зовсім не так", – наголосив ветеран.

Чи зупиняться росіяни на Авдіївці

Українські військові, відійшовши з Авдіївки, стабілізують лінію фронту. Якщо окупанти захочуть наступати, вони зазнають серйозних втрат у техніці та особовому складі. Однак навіть на 15 – 20 кілометрів росіяни не будуть просуватися, бо там немає населених пунктів, які можна подати як "перемогу".

Вони будуть намагатися штурмувати. Будуть класти так само велику кількість живої сили. До 15 березня точно не встигнуть нічого зробити, а їм треба саме до виборів. Тому далі за Авдіївку росіяни рухатися не стануть, принаймні до кінця березня,

– зазначив майор запасу ЗСУ.

Як росіяни діятимуть далі

Часто лунають запитання "а де план на війну?". Проте війна – не підприємство, на якому можна спланувати виробництво тих чи інших товарів. Ніхто достеменно не знає, скільки сил росіяни можуть мобілізувати, які будуть напрямки головного удару та інше. Навіть погоду на рік неможливо спрогнозувати, не говорячи вже про бойові дії.

Що буде далі? Росіяни можуть мобілізувати додаткові сили. Тільки після цього можна очікувати, що вони будуть намагатися атакувати по всій лінії фронту, намагаючись де-не-де прорвати лінію фронту, щоб зробити якісь суттєві просування,

– зауважив Олексій Гетьман.

Найімовірніше, російські військові атакуватимуть на багатьох напрямках, активно переміщуючи війська на ту ділянку, де побачать певний успіх. Штурми безпосередньо відбуватимуться після додаткової мобілізації, яка має закінчитися влітку.

Припустимо, Росія "видихнеться" до березня з погляду зброї, військових та політичного підґрунтя. Оскільки вже не потрібно буде напружуватися, бо вибори в країні-агресорці закінчаться. Росіяни можуть розпочати наступальні дії навіть не влітку, а чекатимуть президентських виборів у США.

ЗСУ відступили з Авдіївки: коротко