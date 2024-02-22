Російське видання "Важливі історії" оприлюднило списки загиблих, які поширили у волонтерських чатах. Там імена 68 російських окупантів, пише 24 Канал.

Дивіться також Ще один літак, понад 1100 бійців і майже 200 одиниць іншої техніки: втрати ворога на 22 лютого

Що відомо про загиблих росіян під Трудівським

Російське видання заявило, що у списку 65 ідентифікованих окупантів, ще трьох – не впізнали.

Проте справжність списку загиблих та обставини удару виданню підтвердив військовослужбовець частини. За його словами, удар був такої сили, що "розлетілося все", "поранених було дуже багато", частину з них відправили до шпиталю Ростова-на-Дону.



Списки загиблих росіян біля Трудівського / Фото "Важливих історій"

Журналісти знайшли у соцмережах сторінки деяких загиблих, де їм вже бажають "царства небесного". Зокрема, такі коментарі з'явились під фото на сторінці Алєксандра Рустамова. Він був у мережі ще день перед цим.

До речі, у січні він збирав гроші від імені бійців 36-ї бригади на "обладнання для швидкої ефективної боротьби з повітряними цілями" так званих "націоналістів", як називають українців пропагандисти.



Загиблий окупант ще у січні вірив російській пропаганді та збирав гроші, щоб боротись проти "націоналістів"

Ба більше, день перед цим у мережі були Алєксандр Пусєв, Сєргєй Петров, Алєксєй Філімонов, Віталій Іщенко та Денис Сахацький. Їхні родичі та друзі журналістам не відповіли.

Російський окупант Алєксєй Михалєв, що називає себе заступником командира батальйону спеціального призначення Східного військового округу, написав у забороненій в Україні "Вконтактє" допис, у якому є фото свічки та напис: "Вічна пам'ять братікі, 20.02.2024, це дата назавжди в моєму серці".

Тобто окупанти визнають, що російські окупанти-"братікі" таки загинули від удару HIMARS 20 лютого 2024 року.



Удар по бригаді біля Трудівського підтвердив заступник командира батальйону окупантів

Також з'явились коментарі серед волонтерів, де написано:

"волонтери прикордонних із зоною СВО (війни – 24 Канал) міст з ніг збилися, збирають та звозять до шпиталів медикаменти. Там наші хлопці, що скалічені, їх багато, їм потрібна допомога";

"менш як два місяці тому ми вітали молодих, веселих чоловіків з Новим роком, вони всі мріяли якнайшвидше потрапити додому, до своїх "снігуроньок", а сьогодні в сотні сімей прийшла "біда", назавжди...";

також волонтери пишуть, що нібито їм "хочеться вити від цього усвідомлення", проте вони "акуратно питають", чи вистачає пакетів для 200-х. Водночас зазначають, що про себе думають, що "терміново треба замовити, зовсім немає на складі".

До речі, ворожа 36 гвардійська мотострілецька бригада базується в місті Борзя Забайкальського краю. Губернатор Забайкалля Олександр Осипов говорив, що нібито інформація про загибель 65 мобілізованих "недостовірна та сильно перебільшена". Однак він не заперечив факт удару по мобілізованих і не назвав кількість убитих.

Атака по росіянах під Трудівським: коротко