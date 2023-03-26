Колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур наголосив, що замахи на Зеленського почалися раніше, ніж він став президентом. Про це Кур розповів 24 Каналу. За його словами, ще тоді російським спецслужбам "замовили" Зеленського.

Дивіться також Проблеми із зором або з мозком: Кадирову на зустріч з Путіним дали доповідь гігантським шрифтом

Він наголосив, що, на щастя, це замовлення було від Рамзана Кадирова.

"Зеленський з "95 кварталом" посміявся над ним, як вони сміялися над усіма – в цьому не було нічого дивного, адже вони гумористи. І українські оперативники по спецзв'язку виходили на криміналітет і торгувалися. Слава Богу, що Зеленський не повівся і не пішов на розбірки по "понятіям", – зауважив Кур.

Більше замахів пережив тільки Фідель Кастро

На його думку, замахи на Зеленського, коли він вже став президентом, почалися після його заяви про те, що він з народом і з армією, і його відмови виконувати "Мінські угоди". Тоді в Росії зрозуміли, що він ворог.

І тоді російські спецслужби за наказом Путіна вирішили його усунути. Замах на Шефіра (першого помічника президента – 24 Канал) був скоєний не просто так. На Зеленського було скоєно майже стільки замахів, скільки на Фіделя Кастро. А його намагалися вбити дуже велику кількість разів,

– наголосив ексрозвідник.

За його словами, всі замахи були невдалими, тому що Путін такий. Він хоч і оточений спецслужбами, але все навколо нього – блеф.

Головним резидентом в Україні у нього був Медведчук – закомплексована і нікчемна людина. Як в нього можна було вкладати десятки мільярдів доларів в рік протягом 20 років? Хто кого розводив? Медведчук, звичайно,

– впевнений Кур.

Ексрозвідник розповів деталі замахів на Зеленського: дивіться відео

"Ми на них чекаємо"

Він розповів, як йому на початку війни телефонували обізнані джерела і говорили: терміново забирай сім'ю з Києва, майже тисяча "кадирівців", добре моторизована бригада, їде до урядового кварталу. Їм забезпечать підходи, і всю верхівку української влади, зокрема Зеленського, будуть демонстративно різати.

"І я відповів: ми на них чекаємо. Це була ще одна спроба замаху на президента. Але наші спецслужби всі залишились в Києві, ніхто не пішов. І звичайна тероборона цих великих терористів, ці ДРГ зупинила, – пояснив екскерівник Управління кримінальної розвідки.

Валерій Кур додав, що "кадирівці" – це зніжені і розпещені люди. Росіяни їх бояться, ФСБ боїться. Але на війні вони ні до чого не здатні.

Замахи на Володимира Зеленського: важливе