Колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур вважає, що версія з двійниками Путіна – це дуже небезпечний інструмент. Про це він розповів 24 Каналу.
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Народ повірить у "воскресіння"
На його думку, заграватися з цим не можна.
Можна двійника посадити в машину і десь повозити, як з Брежнєвим колись було. Але весь час виставляти не варто. Припустимо, він зникає, його підривають, що сказати всім – король помер?
– зауважив Кур.
Проте він вважає, що такі варіанти можливі, але якби знищили 10 Путіних, все одно сказали б, що він "воскрес" і народ в це повірить.
"Якщо мирянам під церквою Кирила, який є талановитішим та освіченішим за свого шефа, сказати, що "Ісус Христос – справжній юдей", 60 – 80% з них можуть голову розбити. Тому вони повірять у "воскресіння" Путіна. Вони не тільки зазомбовані, але й ще тупі", – наголосив ексрозвідник.
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У Путіна може бути велика кількість двійників
За його словами, не варто наголошувати на темі з двійниками, тому що у Путіна може бути велика кількість двійників, але він грає свою гру. Ми не вгадаємо, які дії він може вчинити.
Путін був в такій купі гною, що ми навіть уявити не могли, що він нападе на Україну. Думали, що це алогічно. Але він так вчинив,
– зазначив Кур.
Він відзначив, що навіть, якщо в нього є двійники і одного з низ вб'ють, Путін намалює картинку, і пропагандисти, такі, як Маргарита Симоньян, скажуть, що це він і є.
"Хоча зрадять вони його першими. Згадайте, як Симоньян говорила, мовляв, хотіла б я подивитись, яка держава наважиться затримати нашого "величного" Путіна. Вона мала на увазі, Вірменію, адже знала, що там наблизились до ратифікації Римського статуту (якщо його ратифікують, у країні зможуть затримати Путіна за рішенням МКС у Гаазі – 24 Канал). Тому вона така ж підла, як і все оточення Путіна", – резюмував Валерій Кур.
Що відомо про двійників Путіна
- Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов пояснив, як зрозуміти, що під час зустрічі з лідером Китаю з'явився справжній очільник Кремля. Жирнов вважає, що до Криму приїжджав "інший Путін", тому що там ходила людина, вільно розмахуючи правою рукою. Але всі знають, що ця рука в диктатора притиснена до ноги, а лівою він махає.
- За словами Жирнова, коли Путін виходив до Сі Цзіньпіна було видно, що він справжній, бо його права рука висіла і майже не рухалася.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що у ФСБ є план повалити Путіна за допомогою двійника. За його словами, вони змусять двійника публічно підписати документ про те, що Путін уходить з посади, показати це по телебаченню. І потім неможливо буде довести, що це був не Путін.