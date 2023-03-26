Колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур вважає, що версія з двійниками Путіна – це дуже небезпечний інструмент. Про це він розповів 24 Каналу.

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Народ повірить у "воскресіння"

На його думку, заграватися з цим не можна.

Можна двійника посадити в машину і десь повозити, як з Брежнєвим колись було. Але весь час виставляти не варто. Припустимо, він зникає, його підривають, що сказати всім – король помер?

– зауважив Кур.

Проте він вважає, що такі варіанти можливі, але якби знищили 10 Путіних, все одно сказали б, що він "воскрес" і народ в це повірить.

"Якщо мирянам під церквою Кирила, який є талановитішим та освіченішим за свого шефа, сказати, що "Ісус Христос – справжній юдей", 60 – 80% з них можуть голову розбити. Тому вони повірять у "воскресіння" Путіна. Вони не тільки зазомбовані, але й ще тупі", – наголосив ексрозвідник.

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У Путіна може бути велика кількість двійників

За його словами, не варто наголошувати на темі з двійниками, тому що у Путіна може бути велика кількість двійників, але він грає свою гру. Ми не вгадаємо, які дії він може вчинити.

Путін був в такій купі гною, що ми навіть уявити не могли, що він нападе на Україну. Думали, що це алогічно. Але він так вчинив,

– зазначив Кур.

Він відзначив, що навіть, якщо в нього є двійники і одного з низ вб'ють, Путін намалює картинку, і пропагандисти, такі, як Маргарита Симоньян, скажуть, що це він і є.

"Хоча зрадять вони його першими. Згадайте, як Симоньян говорила, мовляв, хотіла б я подивитись, яка держава наважиться затримати нашого "величного" Путіна. Вона мала на увазі, Вірменію, адже знала, що там наблизились до ратифікації Римського статуту (якщо його ратифікують, у країні зможуть затримати Путіна за рішенням МКС у Гаазі – 24 Канал). Тому вона така ж підла, як і все оточення Путіна", – резюмував Валерій Кур.

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