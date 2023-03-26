Бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур считает, что версия с двойниками Путина – это очень опасный инструмент. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Народ поверит в "воскресение"

По его мнению, заигрывать с этим нельзя.

Можно двойника усадить в машину и где-то повозить, как с Брежневым когда-то было. Но все время выставлять не стоит. Допустим, он исчезает, его взрывают, что сказать всем – король умер?

– заметил Кур.

Однако он считает, что такие варианты возможны, но если бы уничтожили 10 Путиных, все равно сказали бы, что он "воскрес" и народ поверит.

"Если бы мирянам под церковью Кирилла, который талантливее и образованнее своего шефа, сказать, что "Иисус Христос – настоящий иудей", 60 – 80% из них могут голову разбить. Поэтому они поверят в "воскресение" Путина. Они не только зазомбированы, но еще и тупые», – подчеркнул эксразведчик.

Эксразведчик о вероятном убийстве двойника Путина: смотрите видео

У Путина может быть большое количество двойников

По его словам, не стоит подчеркивать тему с двойниками, потому что у Путина может быть большое количество двойников, но он играет свою игру. Мы не угадаем, какие действия он может совершить.

Путин был в такой куче навоза, что мы даже представить не могли, что он нападет на Украину. Думали, что это алогично. Но он так поступил,

– отметил Кур.

Он отметил, что даже если у него есть двойники и одного из них убьют, Путин нарисует картинку, и пропагандисты, такие, как Маргарита Симоньян, скажут, что это он и есть.

"Хотя они предадут его первыми. Вспомните, как Симоньян говорила, мол, хотела бы я посмотреть, какое государство решится задержать нашего "великого" Путина. Она имела в виду, Армению, ведь знала, что там приблизились к ратификации Римского статута (если его ратифицируют, в стране смогут задержать Путина по решению МКС в Гааге - 24 Канал). Поэтому она такая же подлая, как и все окружение Путина", - резюмировал Валерий Кур.

Что известно о двойниках Путина