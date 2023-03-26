Бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур считает, что версия с двойниками Путина – это очень опасный инструмент. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Народ поверит в "воскресение"
По его мнению, заигрывать с этим нельзя.
Можно двойника усадить в машину и где-то повозить, как с Брежневым когда-то было. Но все время выставлять не стоит. Допустим, он исчезает, его взрывают, что сказать всем – король умер?
– заметил Кур.
Однако он считает, что такие варианты возможны, но если бы уничтожили 10 Путиных, все равно сказали бы, что он "воскрес" и народ поверит.
"Если бы мирянам под церковью Кирилла, который талантливее и образованнее своего шефа, сказать, что "Иисус Христос – настоящий иудей", 60 – 80% из них могут голову разбить. Поэтому они поверят в "воскресение" Путина. Они не только зазомбированы, но еще и тупые», – подчеркнул эксразведчик.
Эксразведчик о вероятном убийстве двойника Путина: смотрите видео
У Путина может быть большое количество двойников
По его словам, не стоит подчеркивать тему с двойниками, потому что у Путина может быть большое количество двойников, но он играет свою игру. Мы не угадаем, какие действия он может совершить.
Путин был в такой куче навоза, что мы даже представить не могли, что он нападет на Украину. Думали, что это алогично. Но он так поступил,
– отметил Кур.
Он отметил, что даже если у него есть двойники и одного из них убьют, Путин нарисует картинку, и пропагандисты, такие, как Маргарита Симоньян, скажут, что это он и есть.
"Хотя они предадут его первыми. Вспомните, как Симоньян говорила, мол, хотела бы я посмотреть, какое государство решится задержать нашего "великого" Путина. Она имела в виду, Армению, ведь знала, что там приблизились к ратификации Римского статута (если его ратифицируют, в стране смогут задержать Путина по решению МКС в Гааге - 24 Канал). Поэтому она такая же подлая, как и все окружение Путина", - резюмировал Валерий Кур.
Что известно о двойниках Путина
- Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов объяснил, как понять, что во время встречи с лидером Китая появился настоящий глава Кремля. Жирнов считает, что в Крым приезжал "другой Путин", потому что там ходил человек, свободно размахивая правой рукой. Но все знают, что эта рука у диктатора прижата к ноге, а левой он машет.
- По словам Жирнова, когда Путин выходил к Си Цзиньпину, было видно, что он настоящий, потому что его правая рука висела и почти не двигалась.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что у ФСБ есть план свергнуть Путина с помощью двойника. По его словам, они заставят двойника публично подписать документ о том, что Путин уходит с должности, показать это по телевидению. И потом невозможно будет доказать, что это был не Путин.