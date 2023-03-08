Представители российской элиты – это люди, у которых нет мыслей, переживаний. Единственные их мотиваторы – деньги, которые они потеряли из-за санкций, и их дети, которые учились и жили за границей, а сейчас вынуждены вернуться в Россию. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Дочь Лаврова "страдает" в России
Он напомнил, что дочь главы МИД Сергея Лаврова всю жизнь прожила в США, не знает русского языка, а сейчас ее депортировали в Россию. И теперь она вынуждена "страдать", потому что ее отец оказался одним из лидеров фашистского режима.
Политтехнолог отметил, что не стоит верхушку российских властей называть "элитой", потому что элита означает – лучшие. Но в этом случае представители российской элиты – самые плохие из самых плохих.
Решится ли российская элита свергнуть Путина: смотрите видео
Абсурдный сценарий, который может стать реалистичным
"Хочет ли российская элита изменить Путина? Наверняка многие из ее представителей, если бы была такая возможность, свергли бы его. Но если бы для этого им не нужно было рисковать жизнью. Однако, если кто-то из них на это решится, остальные не будут защищать Путина", – подчеркнул Шейтельман.
Он напомнил о версии "отречения" российского диктатора, которую предложил политолог Валерий Соловей. По его словам, у ФСБ есть план свергнуть Путина с помощью двойника.
Заставить двойника публично подписать документ о том, что Путин уходит с должности, показать это по телевидению. И потом невозможно будет доказать, что это был не Путин. Но важно, чтобы вся российская элита поддержала это. Тогда настоящий Путин будет долго доказывать, что это не он подписал свое отречение,
– подчеркнул политтехнолог.
По мнению Михаила Шейтельмана этот сценарий выглядит абсурдным, но в ситуации, когда вся элита выступит против кремлевского диктатора, он может стать реалистичным.
Двойники Владимира Путина: что известно
- Путин пока не рискует приехать на оккупированные территории Украины. По мнению бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, в России понимают, что у украинцев есть оружие, которое сможет достать российского диктатора. Даже если пострадает двойник Путина, для Кремля это будет проблемой, ведь придется признать, что глава страны-агрессора таки имеет двойников.
- Кандидат психологических наук Дмитрий Попов считает, что у российского диктатора есть несколько двойников, а один из них, вероятно, постоянно сидит в бункере. По его словам, человек, выступающий от имени российского диктатора, постоянно меняется, но клонов Путина можно отличать.
- Попов отметил, что настоящего Путина не видели в публичном пространстве с 2006 года. Он напомнил, что в российском пространстве именно в это время заметили, как его жена Людмила Путина стала жить отдельной от мужа жизнью. Он напомнил, что когда жена давала интервью и сказала, что Путина нет с 2006 года. По его словам, есть несколько сигналов, свидетельствующих о том, что российский диктатор действительно уже мертв.