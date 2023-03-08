Возможно, в Кремле пока не решились на такой шаг, но это может быть в планах. Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Решится ли Путин приехать на фронт

В России понимают, что у украинцев есть оружие, которое сможет достать российского диктатора. Даже если пострадает двойник Путина, для Кремля это будет проблемой, ведь придется признать, что у главы страны-агрессора есть двойники.

Это будет новая порция обсуждений в СМИ, в том числе мировых, что Путин пользуется двойниками. Это позволит делать вбросы, мол, Путина уже нет и остались одни двойники. То есть будет определенное сомнение у российского глубинного народа,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

По его мнению, граждане страны-агрессора в таком случае могут начать задавать "неправильные" вопросы. Следовательно, кремлевскому диктатору будет труднее удержать власть.

Ступак предположил, решится ли Путин приехать на фронт: смотрите видео

Кроме того, Путин очень боится беспилотников, поэтому пользуется даже не самолетами, а бронепоездом, чтобы было труднее определить, где он сидит. Итак, главная причина, почему российский диктатор не приезжает на оккупированные территории – это страх, поэтому он отправляет вместо себя своих "шестерок".

"Не исключено, если ситуация не изменится ближе к декабрю, когда будет выдвижение кандидатов в президенты России, а Путин будет единственным, то очень вероятно, что он может появиться на фронте. При условии, если все не изменится, как мы сейчас планируем", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Одним больше, одним меньше: сколько всего есть Путинов

Некоторые специалисты определяли, что есть 12 человек с внешностью российского диктатора. Однако кандидат психологических наук Дмитрий Попов сомневается, что есть именно такое количество Путинов. Впрочем, по его словам, 6 действительно можно отличить.

К этим 6 относится глава Кремля, пришедший к власти, то есть настоящий и отдельно "бункерный". Остальные 4 – это двойники. Второй двойник – выступал на стадионе в сентябре 2022 года, третий – выступал на форуме в Санкт-Петербурге и в гостином дворе в обращении к Федеральному собранию.

Я отличаю их по поведению. У бункерного Путина не работает правая сторона – рука, а иногда нога. Он в очень плохом физическом состоянии, он очень плохо перемещается, он действительно постоянно находится на значительном расстоянии от других,

– сказал Попов.

Психолог отметил, что именно исчезнувшему "бункерному" Путину министр обороны России Сергей Шойгу докладывал о захвате Мариуполя. По его мнению, этот Путин сильно болен, поэтому для него какая-то бактерия или вирус может стать последней в его жизни и из-за этого он избегает тесных контактов.