Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював важливість американської допомоги, заявляючи, що без неї Україна може опинитися в скрутному становищі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El Pais.

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Який "дипломатичний наступ" України задля збереження підтримки

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що планує згорнути масштабні поставки зброї Україні та зосередитися на швидкому припиненні війни, можливо, шляхом територіальних поступок на користь Росії. Зеленський, однак, сподівається, що передвиборні заяви Трамп та дії як президента можуть різнитися.

Вже відбулася перша комунікація Зеленського з Трампом, де український президент привітав його з перемогою і висловив надію на "нову еру для всіх нас". Під час телефонної розмови Зеленський назвав Трампа лідером, здатним досягти "історичного результату" й підкреслив важливість американської підтримки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що підтримка Трампа є стратегічно важливою для України.

На Київському економічному форумі, який відбувся нещодавно, це питання активно обговорювали як політичні, так і бізнес-кола, наголошуючи на тому, що позиція нового президента США матиме важливий вплив на подальший розвиток конфлікту.

Зеленський і його команда сподіваються, що навіть за умов скорочення прямих військових поставок, Трамп продовжить підтримку України іншими шляхами.

Нагадаємо, The Economist писав, що Росія продовжить активні спроби дестабілізувати Україну, включно із замахами на Зеленського, ще до того, як Трамп розпочне роботу у Білому Домі.