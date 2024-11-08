Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник в етері 24 Каналу навів приклад Сталіна та Гітлера. За його словами, наразі відбувається пошук рішень для зупинення Росії. Середню фазу війни вже пройдено.

Не пропустіть Що означає перемога Трампа й республіканців у Конгресі та що тепер зміниться для України

Що між Орбаном і Трампом

Черник зазначив, що республіканець Дональд Трамп любить особистий контакт та підлабузництво. Він, як і всі люди, має свої симпатії та антипатії.

Угорський прем'єр Віктор Орбан зумів знайти підхід до Трампа, що той йому симпатизує. Політичний реалізм якраз полягає у вмінні знаходити точку прикладання навіть там, де її начебто немає.

Немає абсолютно забороненого інструменту, щоб шукати зв'язки з Трампом, це треба робити. Він президент, буде проводити політику. Це реальність,

– зазначив Петро Черник.

На якому етапі російсько-українська війна

Полковник запасу ЗСУ провів цікаву історичну паралель, яка розповідає про фатальну дружбу. Напередодні Другої світової війни радянські газети писали про пієтети радянського лідера Йосипа Сталіна у бік німецького фюрера Адольфа Гітлера. Черник наголосив, що вони ледве не цілувалися.

Але у підсумку Гітлер написав листа італійському диктатору Беніто Муссоліні, мовляв, "мушу напасти на Радянський Союз, бо Сталін точно хоче закинути на мене зашморг, я не витримаю".

Усе дуже складно, немає однозначних рішень, абсолютно чорного, абсолютно білого. Особливо у процесі пошуку формулювань, які зараз будуть вимальовуватися,

– сказав військовий експерт.

Якщо рішення валити Росію немає, а його немає, то відбуватиметься пошук формули – як зупинити фазу бойових дій. Черник припустив, що середню стадію війни уже пройдено.

Дивіться також Трамп може стати для України виходом із "кривавого глухого кута", – The Economist

"Десь у 2025 році, не скажу місяця, бо це неможливо, буде якийсь документ. Питання: як він виглядатиме. Гадаю, це буде за зерновою угодою. Наступне питання: як на той момент виглядатиме фронт. Курський плацдарм я розібрав. Далі важливо – як воно імплементується у справжні рішення", – констатував Петро Черник.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський відвідав Угорщину для участі в Саміті Європейської політичної спільноти. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк у візиті вбачає оптимістичний сигнал для розв'язання конфліктних питань.