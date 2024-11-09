Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший конгрессмен-республиканец Джефф Дэвис, подчеркнув, что следует помнить, что когда есть небольшое преимущество в Сенате и Палате представителей, меньшие группы политиков имеют большой вес.

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3 числа, которые нужны Украине, чтобы получить поддержку от США

Например, когда говорится о помощи НАТО и Украине, по словам Дэвиса, есть чрезвычайно сильный уровень поддержки в оборонных комитетах по ассигнованиям, которые решают, куда будут направлены деньги, а также в комитетах по вопросам вооруженных сил в Палате представителей и Сенате.

Новый председатель этого комитета в Сенате Роджер Викер, мой давний друг, понимает стратегию и важность поддержки Украины. Думаю, сейчас идет дискуссия,

– рассказал Дэвисон.

Трамп не предложил никакой конкретики в рамках бурной кампании, но, как отметил бывший конгрессмен-республиканец, есть позиция военного руководства США и многих лидеров по национальной безопасности, которые до сих пор поддерживают Украину и понимают ценность этого.

Будет серьезный разговор, в США это всегда сводится к математической задаче. Есть 3 числа, которые Украина должна получить, чтобы что-то произошло: это 218 голосов в Палате представителей, 60 в Сенате, 51 в случае бюджетного законопроекта, а затем подпись закона президентом,

– объяснил Дэвис.

Он уверен, что впереди будут серьезные обсуждения. По мнению Дэвиса, сейчас лучшее, что можно сделать – сохранять спокойствие. Он также выразил уверенность, что США будут продолжать помогать Украине в определенной форме, которая будет для нее полезной.

У России ряд проблем, что повлияет на ее способность воевать дальше

Многое в отношении поддержки Украины со стороны США будет зависеть от того, кто станет министром обороны США. Реальность, по мнению Дэвиса, сводится к дискуссиям, которые состоятся как только новая администрация президента Трампа сможет начать работу.

"Путин уже заявил, что США – враги, потому что поддерживают Украину и что изменения в позиции по переговорам не будет, но Россия находится в реальной экономической трудности, там есть проблемы с живой силой, а ее кредитная ставка в нацбанке – 21%. Это не означает, что россияне неизбежно будут сдаваться, но это указывает на важность доведения до конца ситуации через глобальные события", – подытожил Дэвис.