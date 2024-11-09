Йдеться про Китай, Росію, Іран і Північну Корею. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Hill.

Дивіться також У Зеленського відреагували на заяву радника Трампа про "реалістичний мир" без повернення Криму

Як може діяти Трамп щодо противників США

"Питання, чи поєднується це з ефективною політикою, враховуючи імпульсивний підхід Трампа до глобальних відносин і протилежні погляди його ймовірних радників, залишається відкритим", – зауважує видання.

Там також кажуть, що Трамп "антагоністично налаштований щодо європейських союзників і НАТО": він критикує їх за те, що вони надто покладаються на військову підтримку США.

Водночас майбутній президент США хвастається своїми взаєминами з Владіміром Путіним, Сі Цзіньпіном та Кім Чен Ином.

У нас будуть дуже хороші стосунки, і є причини для того, щоб вони хотіли нам подобатися. Є вагомі причини,

– казав Трамп, маючи на увазі Путіна, Сі та Кіма у контексті розірвання їхнього союзу.

Також він засудив "дурних людей", які дозволили Росії, Китаю, Ірану, Північній Кореї об'єднатися. Ці країни, до слова, у світі уже називають "віссю агресорів", "віссю потрясінь" та "КРІНК". І саме війна в Україні послужила прискорювачем відносин між ними.

При цьому експерти кажуть, що країни КРІНК не є природними союзниками та мають багато суперечливих національних інтересів. "Але єдність у протистоянні американській перевазі на світовій арені є потужною об'єднавчою силою", – зауважують західні журналісти.

"Непередбачуваність Трампа – стратегія, щоб вивести Москву з рівноваги"

"Трамп підходить до кожного з них двосторонньо і без сильної підтримки наших союзників. Оскільки вони багато в чому діють як колектив – і ми більш ізольовані та самотні без наших союзників – тоді баланс сил дійсно зміщується до них", – каже співробітниця і директорка Програми трансатлантичної безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.

Прихильники підтримки США в боротьбі України з Росією стверджують, що це найкращий спосіб протистояти поглибленню відносин між "віссю агресорів".

"CRINK стежить за тим, що ми робимо. … Це загроза для всіх нас, і найкращий спосіб протистояти CRINK – це допомогти Україні досягти перемоги. "Українські яструби" зараз намагаються переконати Трампа, що найкращий спосіб відійти від політики Байдена – це забезпечити розгром Москви Києвом", – сказав виконавчий директор Інституту Джорджа Буша Девід Крамер.

Але Трамп наразі доволі неоднозначний у висловлюваннях щодо закінчення війни в Україні. Однак дехто вважає, що його непередбачуваність – стратегія, спрямована на те, щоб вивести Москву з рівноваги.