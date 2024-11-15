Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

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Что известно о новых санкциях против России, Ирана и КНДР

По словам собеседника, новые санкции против России не будут приняты на следующей неделе. В ЕС не раскрывают, что именно попадет под ограничения в новом пакете.

Мы ждем прогресс в пакете назначений нового гибридного санкционного режима России, принятого в октябре, и уже работаем над 15-м пакетом (санкций против России – 24 канал),

– сказал собеседник.

Высокопоставленный чиновник ЕС добавил, что на уровне Евросоюза уже есть "политическое соглашение" по второму пакету санкций против Ирана из-за поставок баллистических ракет в Россию.

Во время заседания Совета ЕС министры иностранных дел также обсудят возможное сотрудничество Китая и России в поставках дронов, которые используют на войне против Украины.

"Если мы окончательно подтвердим факт передачи дронов, это будет иметь последствия. То же, что было с Ираном и Северной Кореей", – сказал чиновник "офф рек".

Высокопоставленный дипломат ЕС добавил, что разведывательные службы сообщали о существовании завода в Китае, который производит дроны для России. Впрочем, пока у Евросоюза недостаточно доказательств о причастности китайского правительства.

Также во время заседания европейские министры обсудят возможные санкции против Северной Кореи за отправку своих солдат на войну против Украины.

Кроме того, министры рассмотрят темы военной и энергетической поддержки Украины и дальнейшей помощи на фоне результатов президентских выборов в США, в которых победил Дональд Трамп.