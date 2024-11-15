Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Що відомо про нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР

За словами співрозмовника, нові санкції проти Росії не будуть ухвалені наступного тижня. В ЄС не розкривають, що саме потрапить під обмеження у новому пакеті.

Ми чекаємо на прогрес у пакеті призначень нового гібридного санкційного режиму Росії, ухваленого в жовтні, і вже працюємо над 15-м пакетом (санкцій проти Росії – 24 канал),

– сказав співрозмовник.

Високопосадовець ЄС додав, що на рівні Євросоюзу вже є "політична угода" щодо другого пакету санкцій проти Ірану через постачання балістичних ракет до Росії.

Під час засідання Ради ЄС міністри закордонних справ також обговорять можливу співпрацю Китаю та Росії у постачанні дронів, які використовують на війні проти України.

"Якщо ми остаточно підтвердимо факт передачі дронів, це матиме наслідки. Те саме, що було з Іраном і Північною Кореєю", – сказав високопосадовець "офф рек".

Високопоставлений дипломат ЄС додав, що розвідувальні служби повідомляли про існування заводу в Китаї, який виробляє дрони для Росії. Втім, наразі у Євросоюзу недостатньо доказів щодо причетності китайського уряду.

Також під час засідання європейські міністри обговорять можливі санкції проти Північної Кореї за відправлення своїх солдатів на війну проти України.

Окрім того, міністри розглянуть теми військової та енергетичної підтримки України й подальшої допомоги на тлі результатів президентських виборів в США, у яких переміг Дональд Трамп.