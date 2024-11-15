Об этом корреспондентке 24 Канала сообщил высокопоставленный источник в ЕС. Встреча глав Министерств обороны стран Евросоюза запланирована на 19 ноября, где этот вопрос будет одним из ключевых.
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Что известно об обсуждении ЕС разрешения на удары по России
Собеседник рассказал, что каждая страна-член Европейского Союза сама решает, как использовать оружие, которое она предоставляет Украине.
Поэтому в этом контексте вы правы, когда говорите, что ситуация на местах становится все сложнее, и мы увидим, произойдут ли определенные изменения в этом вопросе внутри ЕС или из-за пределов ЕС,
– сказал источник.
В то же время он отметил, что не может предсказать развитие дискуссии по этому поводу, а также сдвинется ли ситуация относительно дальнобойных ударов по России западным оружием.
К слову, журналисты The Telegraph сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести личные переговоры с Джо Байденом на саммите G20 в Бразилии, где потребует от американского президента разрешить удары вглубь России ракетами Storm Shadow, а также выделить Украине 20 миллиардов долларов.
Это глава британского правительства хочет сделать до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп придет к власти после инаугурации в январе 2025 года.