Об этом корреспондентке 24 Канала сообщил высокопоставленный источник в ЕС. Встреча глав Министерств обороны стран Евросоюза запланирована на 19 ноября, где этот вопрос будет одним из ключевых.

Смотрите также С администрацией Трампа война завершится быстрее, – Зеленский

Что известно об обсуждении ЕС разрешения на удары по России

Собеседник рассказал, что каждая страна-член Европейского Союза сама решает, как использовать оружие, которое она предоставляет Украине.

Поэтому в этом контексте вы правы, когда говорите, что ситуация на местах становится все сложнее, и мы увидим, произойдут ли определенные изменения в этом вопросе внутри ЕС или из-за пределов ЕС,

– сказал источник.

В то же время он отметил, что не может предсказать развитие дискуссии по этому поводу, а также сдвинется ли ситуация относительно дальнобойных ударов по России западным оружием.

К слову, журналисты The Telegraph сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести личные переговоры с Джо Байденом на саммите G20 в Бразилии, где потребует от американского президента разрешить удары вглубь России ракетами Storm Shadow, а также выделить Украине 20 миллиардов долларов.

Это глава британского правительства хочет сделать до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп придет к власти после инаугурации в январе 2025 года.