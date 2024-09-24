Чат-бот искусственного интеллекта, который человечество использует для создания фейков для соцсетей, сгенерированных изображений и других игрушек, угрожает окружающей среде. Ведь ИИ потребляет не только множество энергии (для чего Microsoft, например, даже перезапускает закрытую АЭС) но и требует воды для охлаждения компьютеров.

Жители американского Мемфиса уже давно страдают из-за загрязненной окружающей среды. Дата-центр ИИ Маска ухудшил его еще больше. И его бизнес – не единственный пример такого поведения среди техногигантов, которые также не выполняют своих экологических обещаний.

О том, как искусственный интеллект и его дата-центры обходятся человечеству – читайте в материале 24 Канала.

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Потребление воды – как у целого штата

Все больше людей используют чат-боты ИИ. И, хотя это кажется простым действием, они требуют огромного количества электроэнергии, чтобы отвечать на вопросы пользователей. И даже охлаждение серверов в дата-центрах наносит вред окружающей среде. Об этом говорится в исследовании The Washington Post, к которому издание привлекло ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде.

В исследовании изучили, сколько воды и электроэнергии чат-бот ChatGPT от OpenAI с языковой моделью GPT-4, выпущенной в марте 2023 года, потребляет для написания ответа из 100 слов.

Столько воды потребляет чат-бот за такие сроки:

за один раз – 519 миллилитров воды;

Раз в неделю в течение года – 27 литров воды;

16 миллионов работающих американцев, которые используют чат-бот, за неделю тратят на генерацию ответов из 100 слов 435 235 476 литров воды.

Последний показатель впечатляет – столько воды потребляют все домохозяйства штата Род-Айленд с населением более миллиона человек за полтора дня. Это можно сравнить с Одессой или Днепром.

Для чего ИИ нужно столько воды и электричества Каждый запрос на ChatGPT проходит через сервер, который выполняет тысячи вычислений, чтобы определить лучшие слова для использования в ответе. Во время выполнения этих расчетов серверы, обычно размещены в центрах обработки данных, выделяют тепло. Часто для охлаждения оборудования и поддержания его работоспособности используют воду. Она переносит тепло, которое вырабатывается в центрах обработки данных, в градирне. Там, где электричество дешевле или есть недостаток воды, для охлаждения серверов используют кондиционеры. Каждый запрос на ChatGPT проходит через сервер, который выполняет тысячи вычислений, чтобы определить лучшие слова для использования в ответе. Во время выполнения этих расчетов серверы, обычно размещены в центрах обработки данных, выделяют тепло. Часто для охлаждения оборудования и поддержания его работоспособности используют воду. Она переносит тепло, которое вырабатывается в центрах обработки данных, в градирне. Там, где электричество дешевле или есть недостаток воды, для охлаждения серверов используют кондиционеры. Прежде чем чат-боты научатся выполнять запросы, на их обучение также тратится огромное количество электроэнергии. Большие языковые модели, которые позволяют чат-ботам вроде ChatGPT генерировать реалистичные ответы, требуют от серверов анализа миллионов фрагментов данных.

Сколько электричества нужно для ИИ и как Маск загрязняет город

Ответ из 100 слов, созданный чат-ботом ИИ с помощью GPT-4, требует столько электроэнергии:

0,14 кВт/ч или работу 14 LED-лампочек за один час 14 кВт/ч или работу 14 LED-лампочек за один час;

раз в неделю в течение года – 7,5 кВт/ч, столько же 9,3 домохозяйства потребляют в течение одного часа;

раз в неделю в течение года 10 часть работающих американцев требует 121 517 МВт/ч, что равно электроэнергии, потребленной всеми домохозяйствами округа Колумбия в течение 20 дней (около 700 000 человек населения, что сопоставимо со Львовом).

Дата-центры ИИ также требуют огромного количества электроэнергии для других дел, в частности для облачных вычислений. И когда эти центры используют водяное охлаждение в засушливых регионах, это может привести к истощению драгоценного природного ресурса.

Интересно! В начале сентября был запущен новый супер компьютер Илона Маска под названием Colossus. Он работает на 100 000 графических процессорах H100 Nvidia. По словам Маска, это самая мощная система для тренировки искусственного интеллекта в мире. За несколько месяцев мощность системы планируют удвоить. В Nvidia утверждают, что новая версия чипов – H200, которыми Маск доукомплектует систему, имеют вдвое большую емкость памяти и на 40% больше пропускной способности чем H100.



Основная цель Colossus – обеспечение работы ИИ-чат-бота Grok.

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В штате Северная Вирджиния, где расположена крупнейшая в мире концентрация центров обработки данных, местные жители организовали протесты против строительства дата-центров. По словам протестующих, центры не только не дают достаточного количества рабочих мест, но и "убивают домашние ценности".

В Вест-Де-Мойне, штат Айова, новом центре центров обработки данных, отчеты департамента водоснабжения показали, что объекты, которыми управляют такие компании, как Microsoft, использовали около 6 процентов всей воды района. После длительной судебной тяжбы газета Oregonian заставила Google обнародовать информацию об использовании своих центров обработки данных в Далли неподалеку от Портленда в Орегоне. Оказалось, что дата-центры потребляют почти четверть всей имеющейся в городе воды.

С чем можно сравнить расходы на ИИ:

центр обработки данных Microsoft использует 700 000 литров воды во время обучения GPT-3;

для производства 0,45 килограмма говядины требуется около 7 000 литров воды, которая в основном используется для выращивания корма, очистки фермы и для коров;

тренировка GPT-3 требует таких же затрат воды, как и производство 45 килограммов говядины, почти вдвое больше, чем среднестатистический американец съедает за год;

Meta использовала 22 миллиона литров воды для подготовки своего открытого кода LLaMA-3;

для производства 0,45 килограмма риса, который выращивается почти полностью под водой, нужно около 4956 литров воды;

стоимость воды для LLaMA-3 равна примерно 2 тоннам риса – столько потребляют 164 американца в год.

К примеру, суперкомпьютер Маска на полной мощности будет потреблять 150 МВт электроэнергии (столько потребляют 80 000 домохозяйств) и 3,8 миллиона литров воды в день.



Бокстон – загрязненный район в Мемфисе. На снимке видно промышленную зону, где расположен дата-центр, и очистные сооружения / Google Maps

Электричество Colossus дают 18 газопоршневых турбин, установленных без разрешения властей. Конечно, это влияет на регион с и так плохой экологической обстановкой – уровень заболевания раком в юго-западной части Мемфиса, Бокстоне, где расположен дата-центр и турбины, исторически высокий, в четыре раза больше среднего уровня по США.

А продолжительность жизни – на 10 лет меньше даже за другие части города. В общем объект был построен без ведома громады, а городские власти подписали соглашение о неразглашении. Местные активисты уже призывают обратить внимание на последствия действий Маска в окрестностях города.

Интересно, что Бокстон – темнокожее сообщество, которое больше всего страдает от загрязнения. В районе также расположены городские очистные сооружения. К тому же, дата-центр создает нагрузку на водопровод Мемфиса, которому более ста лет.

Как техногиганты не выполняют экологических обещаний

Крупные технологические компании неоднократно обещали сделать свои центры обработки данных более экологичными с помощью новых методов охлаждения. Но эти обещания часто не выполняются.

В июле Google опубликовала экологический отчет, в котором говорится, что выбросы углекислого газа выросли на 48%, главным образом из-за ИИ и центров обработки данных. Компания также восстанавливала только 18% потребленной воды – это очень далеко от 120%, которые стоят целью компании до 2030 года.



Илон Маск запускает супер компьютер / фото X

"Искусственный интеллект может быть энергоемким, и поэтому мы постоянно работаем над повышением эффективности", – заверила Кайла Вуд, пресс-секретарь OpenAI. Эшли Сеттл, пресс-секретарь Meta, заявляла, что компания предоставляет приоритет "стабильной и эффективной работе центров обработки данных, одновременно гарантируя, что люди могут полагаться на услуги компании". Крейг Синкотта, генеральный менеджер Microsoft, сказал, что компания "остается преданной снижению интенсивности изъятия ресурсов", и добавил, что Microsoft работает над установлением методов охлаждения центра обработки данных, которые "полностью исключат потребление воды".

В то же время компании вроде Nvidia, которые создают чипы, будут продолжать создавать микросхемы, которые будут генерировать больше киловатт мощности на сервер, чтобы выполнять больше вычислений, говорят эксперты, на которых ссылается The Washington Post. Как утверждают в Калифорнийском университете, искусственный интеллект создает беспрецедентные требования к центрам обработки данных, с которыми технокомпании еще не сталкивались.

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Быстрое развитие искусственного интеллекта не только меняет поведение людей в соцсетях и ставит вызовы перед медиа. Он ускоряет изменения климата, добавляя еще один фактор в длинную цепочку, тянущуюся со времен индустриальной революции. Но в отличие от эпохи паровозов и сжигания угля, человечество должно вести себя более ответственно. Хотя бы потому, что точка невозврата в климате, вероятно, уже пройдена.