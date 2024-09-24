Чат-боти штучного інтелекту, який людство використовує для створення фейків для соцмереж, згенерованих зображень та інших забавок, загрожує довкіллю. Адже ШІ споживає не лише безліч енергії (для чого Microsoft, наприклад, навіть перезапускає закриту АЕС) а й потребує води для охолодження комп'ютерів.

Жителі американського Мемфіса вже давно страждають через забруднене довкілля. Дата-центр ШІ Маска погіршив його ще більше. І його бізнес – не єдиний приклад такої поведінки серед техногігантів, які також не виконують своїх екологічних обіцянок.

Про те, як штучний інтелект і його дата-центри обходяться людству – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Споживання води – як у цілого штату

Дедалі більше людей використовують чат-боти ШІ. І, хоча це здається простою дією, вони потребують величезної кількості електроенергії, щоб відповідати на запитання користувачів. І навіть охолодження серверів у дата-центрах завдає шкоди навколишньому середовищу. Про це мовиться у дослідженні The Washington Post, до якого видання залучило вчених з Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

У дослідженні вивчили, скільки води та електроенергії чат-бот ChatGPT від OpenAI з мовною моделлю GPT-4, випущеною у березні 2023 року, споживає для написання відповіді зі 100 слів.

Стільки води споживає чат-бот за такі терміни:

за один раз – 519 мілілітрів води;

Раз на тиждень протягом року – 27 літрів води;

16 мільйонів американців, які працюють і використовують чат-бот, за тиждень витрачають на генерацію відповідей зі 100 слів 435 235 476 літрів води.

Останній показник вражає – стільки води споживають усі домогосподарства штату Род-Айленд з населенням понад мільйон людей за півтора дня. Це можна порівняти з Одесою або Дніпром.

Для чого ШІ потребує стільки води та електрики Кожен запит на ChatGPT проходить через сервер, який виконує тисячі обчислень, щоб визначити найкращі слова для використання у відповіді. Під час виконання цих розрахунків сервери, зазвичай розміщені в центрах обробки даних, виділяють тепло. Часто для охолодження обладнання та підтримки його працездатності використовують воду. Вона переносить тепло, яке виробляється в центрах обробки даних, у градирні. Там, де електрика дешевша або є нестача води, для охолодження серверів використовують кондиціонери. Кожен запит на ChatGPT проходить через сервер, який виконує тисячі обчислень, щоб визначити найкращі слова для використання у відповіді. Під час виконання цих розрахунків сервери, зазвичай розміщені в центрах обробки даних, виділяють тепло. Часто для охолодження обладнання та підтримки його працездатності використовують воду. Вона переносить тепло, яке виробляється в центрах обробки даних, у градирні. Там, де електрика дешевша або є нестача води, для охолодження серверів використовують кондиціонери. Перш ніж чат-боти навчаться виконувати запити, на їхнє навчання також витрачається величезна кількість електроенергії. Великі мовні моделі, які дозволяють чат-ботам на кшталт ChatGPT генерувати реалістичні відповіді, вимагають від серверів аналізу мільйонів фрагментів даних.

Скільки електрики потрібно для ШІ та як Маск забруднює місто

Відповідь зі 100 слів, створена чат-ботом ШІ за допомогою GPT-4, потребує стільки електроенергії:

0,14 кВт/год або роботу 14 LED-лампочок за одну годину;

раз на тиждень протягом року – 7,5 кВт/год, стільки ж 9,3 домогосподарства споживають протягом однієї години;

раз на тиждень протягом року 10 частина американців, що працюють, потребує 121 517 МВт/год, що дорівнює електроенергії, спожитій усіма домогосподарствами округу Колумбія протягом 20 днів (близько 700 000 людей населення, що зіставно зі Львовом).

Дата-центри ШІ також потребують величезної кількості електроенергії для інших справ, зокрема для хмарних обчислень. І коли ці центри використовують водяне охолодження у посушливих регіонах, це може призвести до виснаження дорогоцінного природного ресурсу.

Цікаво! На початку вересня було запущено новий суперкомп'ютер Ілона Маска під назвою Colossus. Він працює на 100 000 графічних процесорах H100 Nvidia. За словами Маска, це найпотужніша система для тренування штучного інтелекту у світі. За кілька місяців потужність системи планують подвоїти. У Nvidia стверджують, що нова версія чипів – H200, якими Маск доукомплектує систему, мають вдвічі більшу місткість пам'яті та на 40% більше пропускної здатності за H100.



Основна мета Colossus – забезпечення роботи ШІ-чат-бота Grok.

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У штаті Північна Вірджинія, де розташована найбільша у світі концентрація центрів обробки даних, місцеві жителі організували протести проти будівництва дата-центрів. За словами протестувальників, центри не лише не дають достатньої кількості робочих місць, а й "вбивають домашні цінності".

У Вест-Де-Мойні, штат Айова, новому осередку центрів обробки даних, звіти департаменту водопостачання показали, що об'єкти, якими керують такі компанії, як Microsoft, використовували близько 6 відсотків усієї води району. Після тривалої судової тяганини газета Oregonian змусила Google оприлюднити інформацію про використання своїх центрів обробки даних у Даллі неподалік від Портленда в Орегоні. Виявилося, що дата-центри споживають майже чверть усієї наявної в місті води.

З чим можна порівняти витрати на ШІ:

центр обробки даних Microsoft використовує 700 000 літрів води під час навчання GPT-3;

для виробництва 0,45 кілограма яловичини потрібно близько 7 000 літрів води, яка в основному використовується для вирощування корму, очищення ферми та для корів;

тренування GPT-3 вимагає таких же витрат води, як і виробництво 45 кілограмів яловичини, майже вдвічі більше, ніж середньостатистичний американець з'їдає за рік;

Meta використала 22 мільйони літрів води для підготовки свого відкритого коду LLaMA-3;

для виробництва 0,45 кілограма рису, який вирощується майже повністю під водою, потрібно близько 4956 літрів води;

вартість води для LLaMA-3 дорівнює приблизно 2 тоннам рису – стільки споживають 164 американці на рік.

До прикладу, суперкомп'ютер Маска на повній потужності споживатиме 150 МВт електроенергії (стільки споживають 80 000 домогосподарств) та 3,8 мільйона літрів води на день.



Бокстон – забруднений район у Мемфісі. На знімку видно промислову зону, де розташовано дата-центр, та очисні споруди / Google Maps

Електрику Colossus дають 18 газопоршневих турбін, встановлених без дозволу влади. Звичайно, це впливає на регіон з і так поганою екологічною обстановкою – рівень захворювання на рак у південно-західній частині Мемфіса, Бокстоні, де розташовано дата-центр і турбіни, історично високий, в чотири рази більше за середній рівень по США.

А тривалість життя – на 10 років менша навіть за інші частини міста. Загалом об'єкт було збудовано без відома громади, а міська влада підписала угоду про нерозголошення. Місцеві активісти вже закликають звернути увагу на наслідки дій Маска в околиці міста.

Цікаво, що Бокстон – темношкіра спільнота, яка найбільше потерпає від забруднення. У районі також розташовано міські очисні споруди. До того ж, дата-центр створює навантаження на водогін Мемфіса, якому понад сто років.

Як техногіганти не виконують екологічних обіцянок

Великі технологічні компанії неодноразово обіцяли зробити свої центри обробки даних екологічнішими за допомогою нових методів охолодження. Але ці обіцянки часто не виконуються.

У липні Google опублікувала екологічний звіт, в якому мовиться, що викиди вуглекислого газу зросли на 48%, головним чином через ШІ та центри обробки даних. Компанія також відновлювала лише 18% спожитої води – це дуже далеко від 120%, які стоять метою компанії до 2030 року.



Ілон Маск запускає суперкомп'ютер / фото X

"Штучний інтелект може бути енергомістким, і тому ми постійно працюємо над підвищенням ефективності", – запевнила Кайла Вуд, речниця OpenAI. Ешлі Сеттл, речниця Meta, заявляла, що компанія надає пріоритет "стабільній та ефективній роботі центрів обробки даних, одночасно гарантуючи, що люди можуть покладатися на послуги компанії". Крейг Сінкотта, генеральний менеджер Microsoft, сказав, що компанія "залишається відданою зниженню інтенсивності вилучення ресурсів", і додав, що Microsoft працює над встановленням методів охолодження центру обробки даних, які "повністю виключать споживання води".

Водночас компанії на кшталт Nvidia, які створюють чипи, продовжуватимуть створювати мікросхеми, які генеруватимуть більше кіловат потужності на сервер, щоб виконувати більше обчислень, кажуть експерти, на яких посилається The Washington Post. Як стверджують у Каліфорнійському університеті, штучний інтелект створює безпрецедентні вимоги до центрів обробки даних, з якими технокомпанії ще не стикалися.

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Швидкий розвиток штучного інтелекту не лише змінює поведінку людей у соцмережах та ставить виклики перед медіа. Він прискорює зміни клімату, додаючи ще один фактор у довгий ланцюжок, що тягнеться з часів індустріальної революції. Та на відміну від епохи паротягів та спалювання вугілля, людство має поводитися більш відповідально. Хоча б тому, що точка неповернення у кліматі, ймовірно, вже пройдена.