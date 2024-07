Дезінформація – вірний супутник ворожих режимів, яким треба збити з пантелику народи вільного світу. Цим прийомом постійно користується Росія, поширюючи свою викривлену пропаганду про Україну та західний світ. Цьогоріч Росія активізувала поширення брехні напередодні європейських та американських виборів, а також Олімпіади у Парижі.

Дезінформацією зловживає не лише держава-агресор. Її використовують і в США – зокрема, останній випадок це діпфейк про кандидатку в президенти Камалу Гарріс.

24 Канал розповідає, як в інтернеті можна обдурити тисячі людей та яка ситуація з дезінформацією в Україні.

Відмова чинного президента США Джо Байдена балотуватися на другий термін та обрання кандидатки Камали Гарріс, яка є віцепрезидентом, викликало хвилю мемів в інтернеті.

Прихильники Гарріс соцмережах зосередилися на кумедних моментах з промов віцепрезидентки за останні роки. Наприклад, "ви що, впали з кокосової пальми?". Тим часом прихильники Дональда Трампа розповсюдили в соцмережах маніпулятивні матеріали з фейковою промовою Гарріс.

Однак деякі прихильники кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа обрали інший шлях: розповсюдили в соціальних мережах маніпульовані ЗМІ, демонструючи фальшиву промову, яку Камала Гарріс так і не виголосила.



Камала Гарріс / Колаж 24 Каналу

Згодом організація Media Matters for America опублікувала звіт про вірусний ролик, що отримав мільйони переглядів у TikTok. Невдовзі після публікації звіту TikTok видалив дописи, а також фальшиве аудіо з платформи.

TikTok має чітку політику проти шкідливого контенту, створеного штучним інтелектом, і неправдиво відредагованих медіа, і активно видаляє цей контент, водночас співпрацюючи з фахівцями з перевірки фактів, щоб оцінити точність контенту на TikTok у режимі реального часу,

– заявив представник соцмережі на запит видання Mashable.

Це не перший випадок, коли дипфейк Камали Гарріс поширюється в соцмережах, – те саме трапилося торік.

"Сьогодні є сьогодні, а вчора було сьогодні вчора, – невиразно вимовляє дивну цитату Камала Гарріс у вірусному дипфейку. – Завтра буде сьогодні завтра. Тож живіть сьогодні, щоб майбутнє сьогодні було таким, як минуле сьогодні, яким воно є завтра". Насправді віцепрезидентка ніколи цього не казала.

На відміну від оригінального відео, у діпфейку навколо рота Гарріс можна помітити "цифровий шум", що свідчить про редагування промови. Крім того, у фейку немає ні фонового шуму, ні галасу натовпу.

Не дивно, що в соцмережі X, яка належить Ілону Маску, ймовірному майбутньому раднику Трампа за умови перемоги останнього, ролик досі не видалено. Крім того, сам Ілон Маск опублікував фейкове відео з нібито передвиборчою кампанією Гарріс.

Is this fake? Please tell me this is fake, Actually, tell me it’s real so I can laugh even harder. pic.twitter.com/cl2Zet6gMZ