Дезинформация – верный спутник вражеских режимов, которым надо сбить с толку народы свободного мира. Этим приемом постоянно пользуется Россия, распространяя свою искаженную пропаганду об Украине и западном мире. В этом году Россия активизировала распространение лжи накануне европейских и американских выборов, а также Олимпиады в Париже.

Дезинформацией злоупотребляет не только государство-агрессор. Ее используют и в США – в частности, последний случай это дипфейк о кандидате в президенты Камале Харрис.

24 Канал рассказывает, как в интернете можно обмануть тысячи людей и какая ситуация с дезинформацией в Украине.

Ситуация в США. Дипфейк Камалы Харрис

Отказ действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок и избрание кандидата Камалы Харрис, которая является вице-президентом, вызвало волну мемов в интернете.

Сторонники Харрис в соцсетях сосредоточились на забавных моментах из речей вице-президента за последние годы. Например, "вы что, упали с кокосовой пальмы?". Тем временем сторонники Дональда Трампа распространили в соцсетях манипулятивные материалы с фейковой речью Харрис.

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Однако некоторые сторонники кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа выбрали другой путь: распространили в социальных сетях манипулированные СМИ, демонстрируя фальшивую речь, которую Камала Харрис так и не произнесла.



Камала Харрис / Коллаж 24 Канала

На видео, ставшем вирусным в TikTok и сети X, Камала Харрис выступает перед толпой. Однако клип является дипфейком – он был отредактирован, а аудио заменено голосом клона, сгенерированным ИИ.



Дипфейк содержал настоящее видео, на котором Харрис выступает перед аудиторией в Университете Говарда в 2023 году.

Впоследствии организация Media Matters for America опубликовала отчет о вирусном ролике, который получил миллионы просмотров в TikTok. Вскоре после публикации отчета TikTok удалил сообщения, а также фальшивое аудио с платформы.

TikTok имеет четкую политику против вредного контента, созданного искусственным интеллектом, и ложно отредактированных медиа, и активно удаляет этот контент, одновременно сотрудничая со специалистами по проверке фактов, чтобы оценить точность контента на TikTok в режиме реального времени,

– заявил представитель соцсети на запрос издания Mashable.

Это не первый случай, когда дипфейк Камалы Харрис распространяется в соцсетях, – то же случилось в прошлом году.

"Сегодня есть сегодня, а вчера было сегодня вчера, – невнятно произносит странную цитату Камала Харрис в вирусном дипфейке. – Завтра будет сегодня завтра. Поэтому живите сегодня, чтобы будущее сегодня было таким, как прошлое сегодня, каким оно есть завтра". На самом деле вице-президент никогда этого не говорила.

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В отличие от оригинального видео, в дипфейке вокруг рта Харрис можно заметить "цифровой шум", что свидетельствует о редактировании речи. Кроме того, у фейка нет ни фонового шума, ни шума толпы.

Распространение фейков в соцсети X

Неудивительно, что в соцсети X, которая принадлежит Илону Маску, вероятному будущему советнику Трампа при условии победы последнего, ролик до сих пор не удален. Кроме того, сам Илон Маск опубликовал фейковое видео с якобы предвыборной кампанией Харрис.

Это фейк? Пожалуйста, скажите мне, что это фейк, На самом деле, скажите мне, что это реально, чтобы я мог смеяться еще сильнее. pic.twitter.com/cl2Zet6gMZ - Ян Майлз Чонг (@stillgray) 16 июля, 2024

Изначально видео с лозунгами кампании вышло на странице в X, связанной с консервативным подкастером Крисом Кольсом, и было обозначено как пародия. Однако Маск лишь дописал в репосте "Это удивительно", не заметив, что видео неправдивое.

Гэвин Ньюсом, губернатор-демократ Калифорнии, отреагировал на сообщение Маска, заявив, что публикация видео "должна быть незаконной" и что он вскоре подпишет законопроект о запрете такого контента. Маск ответил на это, что "пародия в Америке не запрещена".

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К дезинформации американского избирателя прибегает и Россия, распространяя ложь о выборах с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Офисе директора национальной разведки США, пишет AP.



К России присоединяется Иран, а Китай действует осторожно, говорят в американской разведке. В частности, по заказу россиян были созданы фейковые сайты и аккаунты в соцсетях для распространения российской дезинформации по вопросам иммиграции, преступности и войне в Газе.

Что с дезинформацией в Украине

К общемировым конспирологическим или дезинформационным тенденциям – сначала на тему пандемии и вакцинации, а затем с использованием искусственного интеллекта – в Украине добавляется влияние России. Это множество тем: военные преступления, применение оружия, обращение с военнопленными, экономическая и энергетическая ситуации.

Один из методов России – информационное алиби, объясняют в Центре противодействия дезинформации. Это превентивное обвинение одной стороной другой в действиях, которые будут совершены ею же. Среди случаев информационного алиби – сообщение о том, что Украина якобы планирует подрыв драмтеатра в Мариуполе, об угрозе на железной дороге в Краматорске, о возможном обстреле колонии в Еленовке, где удерживали пленных. Все это было сделано накануне терактов, устроенных в этих местах Россией.

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Также агрессор распространяет ложную информацию об украинских беженцах. В Центре противодействия дезинформации обнаружили три основных направления такой информации:

демонизация украинских беженцев, направленная на европейскую аудиторию;

демонизация стран ЕС в вопросе поддержки украинских беженцев, направленная на российскую и украинскую аудитории;

позиционирование России как лучшего приюта для украинских беженцев.

Российские пропагандисты распространяют ложь об Украине через сотни телеграм-каналов, TikTok-аккаунтов, страниц в X.

Как не поддаваться дезинформации

Интернет и соцсети переполнены ложной информацией, и часто ее трудно отличить от правды, особенно, если пользователь – "не в контексте". Если у вас возникает сомнение относительно правдивости распространенной информации, стоит прибегнуть к таким шагам: