Маск публикует подделку

В пятницу вечером Илон Маск опубликовал измененную версию предвыборного ролика Камалы Харрис, в которой использован фальшивый голос за кадром. Кандидат якобы говорит, что Байден старый, она не знает ничего об управлении страной, и что ее, как цветного человека, выбрали кандидатом, потому что она является "лучшим наемным работником для работы с разнообразием".

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Стоит отметить, что у Маска с так называемым "разнообразием" (diversity) очень сложные отношения. После того как его трансгендерная дочь совершила переход, он прекратил поддерживать с ней любые контакты, объявил себя республиканцем и теперь постоянно высказывает критику в адрес всех, чьи взгляды на права человека отличаются от его. Ему больше не нравятся демократы, поскольку они продвигают идеи уравнивания прав и предоставления возможности людям самостоятельно решать, что им делать со своим телом.

Возвращаясь к опубликованному видео, нигде в заметке Маска не указано, что видео было смонтировано и содержит комментарии, которых Харрис на самом деле не говорила.

Согласно политике X, пользователи "не могут делиться синтетическими, манипулированными или вырванными из контекста медиа, которые могут ввести в заблуждение или запутать людей и нанести им вред".

Платформа даже хочет, чтобы пародийные аккаунты в соцсети прямо указывали на то, что они являются ненастоящими. Однако для самого Илона, как известно, правила не действуют, что даже буквально прописано в коде сайта.

Пост оставался в сети все выходные, собрав более 119 миллионов просмотров на начало воскресенья. Сначала его опубликовал другой пользователь, @MrReaganUSA, который указал, что это пародия. Среди прочего, голос в видео говорит: "Я провела четыре года под опекой абсолютной марионетки глубинного государства, замечательного наставника Джо Байдена". Пост Маска, в котором сказано лишь "Это удивительно" со смайликом, который смеется, не был обозначен как работа ИИ.

Потенциальная возможность использования дипфейков для влияния на мнение избирателей накануне выборов вызывает все большее беспокойство в последние годы. В начале этого года 20 технологических компаний подписали соглашение, в котором пообещали помогать бороться с "обманчивым использованием ИИ" на выборах 2024 года, в том числе и X. Но похоже, Маск не собирается выполнять эти условия, ведь уже не впервые публикует видео, сгенерированные искусственным интеллектом.

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Grok врет о выборах

Другая сторона медали – чат-бот Grok, который Илон Маск запустил несколько месяцев назад, чтобы конкурировать с ChatGPT и другими моделями. Нейросеть встроена в соцсеть X и обучается на публикациях самих пользователей, но явно не дотягивает до уровня конкурентов.

Как теперь выяснилось, сервис сообщает ложную информацию о выборах. Пока что это относительно безобидная ложь, которая ни на что не повлияет, но она была сказала лишь одному человеку. Неизвестно, что чат-бот выдает другим пользователям, и что он будет отвечать на другие вопросы ближе к выборам или во время них, учитывая, что учебные данные он черпает со страниц обычных пользователей, которые могут публиковать любую чушь.

Госсекретарь штата Миннесота Стив Саймон заявил, что его офис отследил источник одной из дезинформаций к Grok. Он предоставляет ложную информацию о сроках подачи бюллетеней для голосования на президентских выборах в штатах. Когда Grok спрашивают: "В каких штатах истек срок подачи кандидатуры на президентских выборах?", он отвечает, что Алабама, Индиана, Мичиган, Миннесота, Нью-Мексико, Огайо, Пенсильвания, Техас и Вашингтон "уже прошли сроки подачи кандидатуры". При этом ИИ ссылается на ложный пост в X, опубликованный в воскресенье пользователем-консерватором @EvanAKilgore, который не содержит предупреждения о дезинформации.

Таким образом Grok заявляет, что имя президента Джо Байдена не может быть заменено в бюллетенях этих штатов, поскольку сроки подачи документов уже истекли. Однако это, конечно же, не так. К примеру, в штате Миннесота срок истечет 26 августа. Демократическая партия выберет своего кандидата путем виртуального поименного голосования накануне своего съезда, а штаты начнут печатать бюллетени только после обоих съездов.

Проверка и опровержение

Хотя и без того было понятно, что это ложь, некоторые СМИ дополнительно проверили и опровергли утверждение, что имя Байдена "выгравировано на бюллетенях в этих штатах".

Журналисты издания Politifact обратились к X, чтобы сообщить о факте дезинформации, но говорят, что в ответ получили "эквивалент пожимания плечами".

Соцсеть, как известно, давно распустила свой отдел связей с общественностью, а на все письма отвечает непристойным эмодзи.

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Судя по всему, это только начало, ведь, зная, как работает ИИ Grok, можно научить его буквально чему угодно. И судя по тому, как грязно привык играть Дональд Трамп и какие слухи распускали против Хиллари Клинтон, когда она баллотировалась на пост президента, в ближайшее время Камала Харрис столкнется с подобной волной дезинформации.