Искусственный интеллект развивается и требует все больше ресурсов. Это уже поняли в корпорации Microsoft – и поэтому восстанавливают "американский Чернобыль", атомную электростанцию на Три-Майл-Айленд в Пенсильвании.

Ядерный инцидент на АЭС произошел в 1979 году, после чего один из энергоблоков станции прекратил работу, а другой проработал с 1985-го по 2019 год. Тогда станцию закрыли по экономическим причинам. Теперь технологический гигант заключил соглашение о ее восстановлении в 2028 году.

24 Канал рассказывает, что произошло на Три-Майл-Айленде в 1979 году и как АЭС будут восстанавливать в XXI веке.

Как "американский Чернобыль" поможет искусственному интеллекту

Три-Майл-Айленд – небольшая по сравнению с украинскими аналогами. Атомная электростанция в штате Пенсильвания имеет всего два энергоблока и располагается на острове Три-Майл-Айленд на реке Саскуэханна неподалеку от Гаррисберга.

В 1974 году первый энергоблок станции начал работу, в 1978 году – второй. В 1979-м на втором энергоблоке произошла авария с расплавлением около половины активной зоны реактора. Но, в отличие от ЧАЭС, на Три-Майл-Айленд не произошло масштабного загрязнения окружающей среды.

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АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году / Фото Nuclear Regulatory Commission

Осенью 2024 года закрытая АЭС получила второй шанс на жизнь. Корпорация Microsoft подписала соглашение о возобновлении ее работы. Если соглашение одобрит регулятор, техногигант будет иметь исключительные права на всю произведенную энергию для нужд своего центра обработки данных искусственного интеллекта.

Согласно заявлению компании Constellation, которая является владельцем АЭС, станция должна быть перезапущена в 2028 году.

Реактор, из которого Microsoft планирует получать энергию, был выведен из эксплуатации в 2019 году по экономическим причинам и расположен рядом с блоком, закрытым в 1979 году после крупнейшей ядерной аварии в истории США. Обновленный реактор, который планирует запустить Constellation, будет генерировать 837 мегаватт энергии. Этого достаточно для питания более 800 000 домов. Настолько огромным является объем электроэнергии, в котором нуждается Microsoft для развития ИИ.

АЭС получит новое название – Crane Clean Energy Center в честь покойного Криса Крейна, бывшего генерального директора американского оператора АЭС Exelon (предыдущее название Constellation).

Интересно! Бывший гендиректор Microsoft Билл Гейтс в штате Вайоминг строит инновационную станцию на натриевых реакторах в США, чтобы обеспечить чистую и безопасную энергию. Гейтс готов вложить миллиарды в проект, чтобы обойтись без России, и поддерживает энергетическую независимость США.



Технология TerraPower использует жидкий натрий вместо воды, что является новацией на рынке и будет способствовать борьбе с изменениями климата.

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Почему это важно и сколько будет стоить

Из-за сосредоточения Microsoft на искусственном интеллекте углеродный след техногиганта растет, что противоречит амбициозным климатическим целям. По информации Bloomberg, перезапущенная АЭС поможет корпорации с планами переходить на чистую энергетику и обеспечит расширение центров обработки данных в Чикаго, Вирджинии, Пенсильвании и Огайо.

Это соглашение является важной вехой в усилиях Microsoft помочь декарбонизировать энергосеть в рамках нашего обязательства стать отрицательной углеродной системой. Microsoft продолжает сотрудничать с поставщиками энергии для разработки безуглеродных источников энергии, чтобы помочь удовлетворить потребности в мощности и надежности сетей,

– говорит Бобби Шоллис, вице-президент по энергетике Microsoft.

Новая ставка Microsoft – малые ядерные реакторы следующего поколения для обеспечения центров обработки данных и амбициозных планов на развитие искусственного интеллекта. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс также убежден, что ядерная энергетика сможет помочь человечеству решить проблему изменения климата.

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Компания Constellation инвестирует 1,6 миллиарда долларов в восстановление АЭС, но этому может помешать Комиссия по ядерному регулированию США и наличие разрешений от государственных и местных учреждений. Constellation также пытается продлить лицензию, чтобы АЭС смогла работать как минимум до 2054 года.

Что произошло на Три-Майл-Айленде

Авария на АЭС на речном острове, произошедшая в 1979 году, получила 5 уровень (авария с риском для окружающей среды) по шкале INES, которая оценивает ядерные события. Для сравнения, катастрофы на ЧАЭС и в Фукусиме получили 7 уровень – крупная авария.

28 марта 1979 года на втором энергоблоке отказали насосы, из-за чего прекратилась подача воды в парогенераторы – задвижки на напоре насосов были закрыты из ремонта, который завершился за несколько дней до аварии. Реактор остановился, а из-за сбоя клапана произошла утечка теплоносителя, которая длилась более двух часов.

Далее из-за ошибки операторов и сбоев оборудования произошел ряд событий, которые привели к частичному расплавлению активной зоны реактора. Но корпус реактора не был проправлен, из-за чего радиоактивные материалы в основном остались внутри и удалось избежать серьезного загрязнения окружающей среды.

Авария на Три-Майл-Айленде имела другие последствия – она возбудила протестные движения по США, которые требовали остановки развития атомной энергетики. Демонстрации проходили, в частности, в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Интересно! Накануне аварии в прокат вышел фильм "Китайский синдром" об аварии на вымышленной АЭС в США. Один из персонажей по случайному совпадению говорил об аварии на АЭС, которая "может привести к радиоактивному загрязнению территории размером с Пенсильванию".



С протестами после аварии на Три-Майл-Айленде и в Чернобыле столкнулась АЭС Шорхэм возле Нью-Йорка. Запущенная в 1986 году, станция проработала всего три года из-за протестов местных жителей.

После аварии ряд эпидемиологических исследований, которые анализировали уровень заболеваемости раком в районе и вокруг станции, подтвердили заметный рост заболеваемости раком.

Сам второй энергоблок расчищали после инцидента в течение 14 лет – с 1979-го по 1993-й. Общая стоимость работ составила около миллиарда долларов (в нынешних ценах – вдвое больше). Первый энергоблок после остановки перезапустили в 1985 году и вывели из эксплуатации в 2019 году из-за операционных убытков.

В марте 2024 года министерство энергетики США объявило, что предоставит кредитную гарантию на 1,5 миллиарда долларов для реконструкции закрытой атомной электростанции Пелисейдс в штате Мичиган. АЭС с одним энергоблоком мощностью 800 МВт закрыли в мае 2022 года.



В октябре 2023 года компания Holtec подала заявку на получение лицензии на эксплуатацию Пелисейдс в комиссию по ядерному регулированию США с намерением получить финансовую помощь от министерства энергетики. Holtec планирует добавить к АЭС два небольших модульных реактора.

Заинтересованность технологических компаний в развитии атомной энергетики демонстрирует отход от политики прошлых лет, когда из-за достаточно редких аварий АЭС считались опасными.

Поведение "страны-бензоколонки", которая напала на Украину, и потребность в энергии для высоких технологий постепенно заставляет мир возвращаться к экологически чистому и одновременно мощному источнику энергии – атому.

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Относительно перспектив Чернобыля как площадки для современных технологий – они сомнительны как из-за радиационного загрязнения территории, так и из-за близости тоталитарных режимов Беларуси и России. Однако площадки старых украинских теплоэлектростанций вполне могут подойти под такую роль.