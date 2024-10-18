На записі можна чути голос "Тихохода", який з використанням ненормативної лексики спілкується з одним із пілотів. Серед іншого звучать його фрази: "Май совість" і "Я теж можу ламати через коліно". Практично одразу з'явилось звернення інших військових, які були присутні на зустрічі і які спростовували звинувачення та ключові тези їхніх колег. Однак хтось постарався і допис фейсбук видалив на підставі численних скарг. Але воно збережене і є під текстом.

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За версією моїх джерел у Міністерстві оборони та в ЗСУ, скандал з "Асгардом" став лише приводом для втілення давнього плану ліквідувати систему спостереження за фронтом "Очі", що була безкоштовно передана військовим, а під час її створення не використовувались державні кошти.

Наперед скажу, що конкуренція технічних рішень всередині Сил оборони набула загрозливого характеру для самої ж оборони. Від змагання ідеями в нас перейшли до внутрішньої війни із залученням народних депутатів, блогерів, проведенням інформаційних атак тощо.

Але про все по черзі.

Скандал з пілотами жваво підігріли активісти і блогери. Особливої пікантності додали Орестович і Мар'яна Безугла. Оскільки тема є дотичною до критичної військової сфери – за розвитком подій стежать в Росії, періодично додаючи уїдливі коментарі зі спробою розігнати ІПСО.

Хто такий Олександр "Тихоход" Дмітрієв

Олександр Дмітрієв – киянин, має інженерну та юридичну освіту. Учасник Революції Гідності, організатор та координатор Громадської варти Оболоні та громадської ініціативи "Авто сотня".

Я знайомий з "Тиходом" завдяки волонтерській діяльності. Ще на початку російської агресії у 2014 році він збирав допомогу на фронт, а в майстерні "Авто сотні" купували та оснащували позашляховики під завдання війни. Також ми спілкувались в ефірах щодо ситуації на зимових дорогах Києва та області, коли він разом з однодумцями витягав фури зі снігового полону. Потім кілька років не перетиналися.

А коли почалося повномасштабне вторгнення і окупація Київщини ми робили з ним спільну добру справу на фронті.

Через два роки після початку повномасштабного вторгнення я дізнався, що Олександр Дмітрієв був ініціатором підриву дамби в Козаровичах з метою затоплення заплави річки Ірпінь, щоб перешкодити просуванню російської техніки на Київ. Ідею "Тихохода" погодив Олександр Сирський, який на той час був командувачем Сухопутних військ та, зокрема, відповідав за оборону Києва. Детальніше можна ознайомитись у матеріалі про невідомі факти оборони Києва.

Після цього "Тихоход" пішов працювати у ЗСУ, де створив проєкт "Очі", який спочатку війни об'єднав тисячі військових БпЛА в єдину інформаційно-комунікаційну систему для спільного використання в інтересах Сил оборони.

Військових обурили матюки. Чи дійсно це так?

Поштовхом до нинішньої "популярності" Дмітрієва стало відео бійців підрозділу "Асгард", яке вони опублікували на своїй сторінці у соцмережах. Це відео починається з аудіозапису голосу, як стверджується, Дмітрієва. Суть короткої розмови незрозуміла, оскільки запис складається із фрагментів. Після довгого, але малозрозумілого вступу починається основна частина відео. На ній бійці групи "Асгард" озвучують свої претензії Дмітрієву.

Претензій у бійців я нарахував три.

"Цивільна особа" Дмітрієв принижує гідність військових, бо розмовляє з ними з використанням нецензурних слів.

Радник командувача Сухопутних військ Дмітрієв зайшов на територію режимного об'єкта, хоча є цивільною особою.

"Тихоход" нібито "ставив завдання та роздавав вказівки щодо переміщення особового складу групи "Асгард".

Щодо нецензурної лексики в українській армії – її звісно ніхто не використовує (рускій воєнний корабль, мовчати!) Даруйте за сарказм, залишу це на розсуд читачів, а відповідальність вже настане за результатами розслідування.

А от звинувачення в тому, що цивільна особа з позивним "Тихоход" роздає вказівки військовим – це справді цікаво. Як таке можливо?

Важливо Ядерного джина випустили з пляшки

Довелося трохи підняти зв'язки і розпитати. Як звучить посада повністю мені не сказав ніхто, відповіши, що це інформація з обмеженим доступом. Проте підтвердили, що Олександр Дмітрієв перебуває на державній службі у командуванні Сухопутних військ. І пояснили, що це така сама служба в армії, тільки "без погонів". При тому, достеменно, що входить у повноваження Дмітрієва на посаді не пояснили з тих самих міркувань.

Про питання чи може він давати накази військовим – було чітко сказано, що накази військовим давати не може, а військові його накази виконувати не будуть. При цьому поставили під сумнів, що "Тихоход" роздавав накази, оскільки це не мало би ніяких наслідків, а відтак і смислу це робити немає.

Трохи більше світла на суть конфлікту проливає відео свідків, які були присутні під час скандальної розмови. Це теж військові, які мають принципово інше ставлення до події. За словами бійців, розмова на підвищених тонах дійсно була, але не на стратегічному об'єкті, а в побутових умовах.

"Ми сиділи за обіднім столом, розмовляли довго. Про матюки смішно чути, бо на матюках ми взагалі просто спілкуємось. Питання там було в іншому – це стара історія підрозділу "Асгард", до комплектації та підтримки якого "Тихоход" має безпосереднє відношення. Він брав участь в його створенні та оснащені. З часом з'явилось інше бачення розвитку підрозділу в одного зі старшин групи "Асгард". Якась частина бійців підтримала старшину, але майже всі інші бойові пілоти залишилися в підрозділі, змінивши назву на "Мідгард", – каже свідок розмови.

"Так ось, декілька хлопців "закусилися" на предмет того, хто має, а хто не має виходити на бойові завдання, бо вже 4 місяці там щось не вдавалося зібрати їх докупи – то на лікарняних, то не хочемо, то не будемо, то ще щось. Ось звідси і підвищені тони. Але це стандартна історія. Не розумію, кому і навіщо потрібно було збирати зі шматків фраз "Тихохода" якийсь спіч, а потім робити з цього скандал в мережі", – каже військовий.

Військові розповіли, як відбувалася бесіда "Тихохода" з бійцями "Асгарду": дивіться відео

Після заяви декількох бійців "Асгарду" думки аудиторії розділилися. Одні вважають за потрібне відставку "Тихохода", інші навпаки висловились на підтримку. Наприклад, активіст та волонтер Юрій Зозуля заявив, що за операцію підриву дамби в селі Козаровичі 26 лютого 2022 року, після чого захлинувся наступ росіян на Київ, Дмітрієву треба дати високу відзнаку. І не тільки за це, а ще й за створення агентурної мережі на окупованих територіях Київської області в 2022 році, за розробку унікального проєкту "Очі" для ЗСУ. А також за дронодром, дронкупол, симулятори F-16 "і багато всього, про що побалакаємо після війни".

"Тихоход" – це вже легенда інженерних інновацій цієї війни, але дуже погано, що оцей безглуздий розголос зробив його відомим і для ворога. Такі інженери мають бути "засекречені" як мінімум до кінця війни", – заявив Зозуля.

Після оприлюднення відео командування Сухопутних військ пообіцяло ретельно розслідувати інцидент та довести висновки до широкого загалу. А на час розслідування попросило громадян "утриматися від самостійної емоційної оцінки цієї ситуації, яка може бути неправильною через відсутність повного обсягу інформації та протиріччя наявної".

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Історія отримала дещо несподіване продовження

Частина блогерів, які виставили змонтоване відео в мережу, раптом почали говорити про доречність технічного рішення, яким користуються Сили безпеки і оборони – а саме національної системи ситуаційної обізнаності "Очі". Ініціатором та автором проєкту якраз і є Олександр "Тихоход". І тут же у своїх постах дописувачі разом з критикою "Тихохода" почали пропонувати альтернативу "Очам" – іншу, більш пізню систему "Вежа" (VEZHA), про яку розповім трохи згодом.

При чому, скажімо на каналі Цензор.Нет в Телеграм одразу після матеріалу про скандал з радником командувача сухопутних військ "Тихоходом" було поширене повідомлення про системи Delta і "Вежа".

Навіщо повідомляти у відкритих джерелах про специфічні військові програмні комплекси, про які точно не потрібно відкрито говорити – незрозуміло. Але джина вже випустили з пляшки.

Допис про Дмітрієва та систему "Очі" опублікувала народна депутатка Мар'яна Безугла, відома своїми провокативними постами на військову тематику та сумнівними заявами щодо ЗСУ. У своєму пості Безугла порівнює "Очі" та "Вежу". Звинувачує "Тихохода" в тому, що "до військ продовжують надходити дивні бойові розпорядження за підписом Головнокомандувача ЗСУ, які вимагають використання тільки програми "Очі" і забороняють інші системи". Сама ж програма, за словами Безуглої, перебуває у приватній власності. А Дмітрієв, мовляв, активно протидіє будь-яким програмним рішенням, які можуть скласти конкуренцію його продукту. А "Вежа", за її словами, "продовжує зазнавати комплексного опору".

"Очі" та VEZHA

Оскільки більшість тих, хто долучився до критики Дмітрієва, так чи інакше порівнюють системи "Очі" та VEZHA, то довелося вивчити їх детальніше.

Як повідомлялося, система "Очі" об'єднує тисячі дронів, оснащених відеокамерами, і дозволяє на одному екрані, в режимі реального часу бачити все, що "бачать" наші дрони. Завдяки появі цієї системи українські військові отримали комплексну оперативну картину всього, що відбувається в стані ворога вздовж усієї лінії фронту.

В дописі Безуглої правдиво зазначено, що система "Очі" базується на хмарному сховищі Microsoft Azure, що робить цю платформу і власників самої програми розпорядниками даних. Але при цьому Безугла не вказала, що власники давно передали права на використання програми військовим. І для Збройних Сил України використання цієї програми є безкоштовним, розповіли мені поінформовані джерела в Сухопутних військах. Сама інформаційно-комунікаційна система була і є власністю ЗСУ. Тобто "Очі" належать Збройним Силам України.

Тепер про те, що вдалося дізнатися стосовно програмного рішення "Вежа": воно з'явилася значно пізніше і практично копіює функціонал системи "Очі". За інформацією джерела, група військовослужбовців, отримавши доступ до системи "Очі", створили "Вежу" та оформили її як службовий твір. Вона є модулем іншого, проєкту – Delta, який розроблявся волонтерами на грантові кошти з 2016 року, але все ніяк не зміг запуститися.

За словами співрозмовника в ЗСУ, "Вежа" є штучним конкурентом "Очей", але досі перебуває в стані розробки і постійно тягне кошти, як державні, так і грантові. Більш того, виявилося, що Delta, при загалом схвальних відгуках, вразлива до зламу.

"Російські хакери намагалися проникнути в неї від самого початку, але пробити ІТ-систему "в лоб" не вдалося, тому вони вдалися до фішингу – розсилки фейкових листів для людей з доступом, які б спонукали їх "злити" логіни та паролі через підроблені сторінки. І це дало свій результат", – мовиться в матеріалі BBC. Не треба бути фахівцем, щоб розуміти, що для безпеки критичних даних самого логіна та пароля недостатньо.

За словами мого джерела, Delta продовжує постійно вдосконалюватися і її намагаються впровадити у війська. При тому розробники і зацікавлені особи вважають, що система "Очі", яка вже є на службі, є прямим конкурентом їхньому продукту і перешкодою для впровадження.

"Зараз паралельно триває розробка декількох систем, аналогічних системі "Очі". "Очі" визнана офіційною системою ЗСУ і стане обов'язковою для всіх підрозділів, усі інші проєкти можуть втратити фінансування, зокрема і грантові кошти. Постануть питання навіщо та за чиїм замовленням робились дублікати та витрачалися державні та спонсорські кошти, коли був безкоштовно переданий продукт? Через це і почалася ця "війна" всередині. Саме тому найбільше включилися в скандал представники грантових організацій", – розповів співрозмовник з ЗСУ.

"Це не інформаційна кампанія проти "Тихохода", це привід розкрутити кампанію проти "Очей" та реальних спроможностей ЗСУ. Всім пофіг на матюки Дмітрієва. В армії всі так спілкуються. Цей скандал з "Асгардом" – суто привід зробити Сашу токсичним в інформполі для командування. Реальна ж мета – заблокувати впровадження системи "Очі", – сказало джерело у Сухопутних військах.

У цій ситуації найгірше те, що конкуренція технічних рішень всередині Сил оборони набуває загрозливих рис. Одна справа, коли змагаються ідеями, інша – коли до боротьби залучають медійний та політичний інструментарій та пробують блокувати систему глобального спостереження в той час, коли вона використовується під час ведення боїв і є джерелом критично важливої оперативної інформації.

Також відомо що це вже не перше блокування ефективних систем групами зацікавлених осіб. Але про це згодом.