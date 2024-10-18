Почему мир продолжает финансировать Россию

В мире, где стерты линии черного и белого цветов, мы должны воспринимать такую "серую реальность". Быть благодарным чешским партнерам за политическую поддержку, инициативу по закупке боеприпасов в третьих странах, гуманитарные проекты и военное оборудование, что передавалось на нужды ВСУ, но одновременно не понимать того, как можно в дальнейшем платить деньги в российский бюджет, уже более 30% которого направлено на военные нужды? Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Возникает парадокс, с одной стороны Чехия позволяет Украине защищаться от российской агрессии, но с другой – приобщается к финансированию российской военной машины, которая ведет войну против украинского народа.

Современную геополитическую карту можно условно разделить на три категории стран:

те, которые полностью прекращают связи с Россией и делают все возможное для украинской победы;

те, которые не видят ничего плохого в пребывании "по ту сторону баррикад", активно закупают энергоносители и продают технологии;

те, которые балансируют где-то посередине – с одной стороны осознают необходимость поддержки Украины, с другой – до сих пор не могут избавиться от российской зависимости.

Мы можем вспомнить пример Индии: Нарендра Моди лично приезжает в Киев и выражает поддержку украинскому народу, но индийские компании продолжают закупать в огромных объемах российскую нефть. Например, по результатам 2023 года российские компании получили прибыли на ориентировочную сумму 37 миллиардов долларов, исключительно благодаря продажам в Индию.

Нельзя обойти вниманием Азербайджан, который активно занимается с Россией развитием стратегической инфраструктуры в рамках геополитического проекта товарного коридора "Север – Восток", что должно принести миллиарды долларов в российский бюджет. При этом, Баку оказывает помощь Украине в энергетической и гуманитарной сферах, представители политического истеблишмента и дипломатических кругов обеих стран определяют важность стратегического партнерства.

Существует достаточно вопросов и к руководству других стран из так называемого постсоветского пространства. Той же Армении, где правительство посылает четкие политические сигналы о желании выхода из-под российского влияния, но не предпринимает достаточных усилий для сдерживания контрабандных потоков подсанкционной продукции.

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Перечисленные страны можно отнести к условному Глобальному Югу, где украинской дипломатии приходится осуществлять масштабную работу и встречаться с объективной реальностью, которая часто диссонирует с нашими ожиданиями.

Без отказа от российской нефти война не завершится

Однако другое дело когда речь идет о странах ЕС и НАТО, представителей проукраинской коалиции, которые выступают за противодействие российской агрессии.

Если в случае Венгрии становится понятной лояльность к России, то в случае других стран – растет беспокойство относительно практики двойных стандартов.

Победить Россию можно не только на поле боя, но и путем жестких экономических мер. Постоянное восстановление российской военной машины и способность продолжать войну основаны на том, что российские компании всегда находят, куда продавать свое сырье и где брать технологии двойного назначения.

Нефтегазовые доходы – это треть российского бюджета. Фактически, та треть, которая и выделяется на войну против Украины.

Если не все страны ЕС могут удовлетворить украинские потребности в вооружении, то логичным выглядело бы ограничить ресурсы для российского ВПК.

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Стратегия по энергетическому подавлению России

В указанном контексте, руководство Чехии, Венгрии или Словакии может апеллировать к тому, что именно Украина осуществляет транзит российской нефти и газа. В таком случае указанные каналы необходимо останавливать, что возможно при условии выработки общей действенной стратегии по энергетическому подавлению России. Первым элементом этой стратегии будет выступать окончательный отказ со стороны стран ЕС от нефти, нефтепродуктов и газа российского происхождения.

Во-первых, это станет сигналом для стран так называемого Глобального Юга, что никто не ведет двойной игры – Россию нужно остановить здесь и сейчас, а значит и предотвратить угрозу глобальной войны.

Во-вторых, такой шаг будет снимать все "красные линии" в вопросе дальнейшего давления на российский энергетический сектор и "закручивания гаек" с использованием "теневого флота" и различных схем. Чтобы несмотря на имеющиеся запреты, российская нефть и нефтепродукты не находили обходной путь в Европу, цена на них была критически уменьшена, а газ стал следующим элементом мощного санкционного давления.

Недополучение Россией 7 миллиардов долларов – это также помощь Украине. Стратегия, по которой российскую военную машину "заправляют топливом" для движения, а потом ищут средства и возможности помочь украинскому народу сдержать ее – недальновидная.

Почему Чехия и и многие другие страны продолжают своей экономической политикой поддерживать Россию?

Из-за отсутствия полного осознания масштаба рисков. Непонимание того, что после Украины эта машина может переехать и другие страны Европы, если не реагировать уже сейчас. Для стран Европы противостояние с Россией до сих пор не выглядит как экзистенциальная угроза. Многие политики и в дальнейшем думают о том, что империалистические амбиции Кремля ограничиваются исключительно Украиной.

Если влиятельные союзники по НАТО опасаются переступать "красные линии" предоставляя разрешения на удары по военным объектам на российской территории, в вопросе экономического принуждения "красных линий" быть не должно.