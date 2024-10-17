Так, с недавних пор стал доступен "Брак-онлайн" – мы стали первой страной в мире, где полный цикл бракосочетания можно пройти в приложении. Запустили рекрутинг в Дие, работает программа Нацкешбек, доступны актовые записи о рождении, смене имени и тому подобное.

В работе нашей команды параллельно около 100 услуг, которые находятся на разных стадиях. Мы сфокусированы на наиболее актуальных и востребованных услугах для украинцев. О шести из них читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Дия.Подпись для юридических лиц

Ежедневно украинцы подписывают документы и авторизуются с помощью Дия.Подпись. Это самая простая и безопасная версия электронной подписи. Для этого нужно просто моргнуть – и вы подписали документ, авторизовались на сайте, чтобы купить билеты в театр или на поезд. В общем украинцы уже воспользовались Дия.Подписью более 48 миллионов раз.

Наша команда работает над тем, чтобы этот же сервис был доступен и для юридических лиц. Это откроет новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний.

Отображение разрешений на оружие

Совместно с Министерством внутренних дел мы работаем над новым сервисом в Дие – отображением сведений об оружии, разрешений на оружие и возможностью заказать выписку из Единого реестра оружия. Этот реестр работает уже более года и благодаря цифровизации государство ведет учет оружия, а украинцы могут легко получать информацию о зарегистрированном оружии. Со временем эта информация из реестра будет отображаться в Дие.

еАкциз

Из-за теневого рынка алкоголя и табачных изделий государство ежегодно теряет более 30 миллиардов гривен. А люди получают контрафактную продукцию. Чтобы сделать рынок прозрачным, работаем над еАкцизом.

Это революционное решение, которое переведет все операции по алкогольным напиткам и табачным изделиям в электронную систему. В частности, будет фиксироваться перевозка, хранение и продажа каждой единицы товара.

Благодаря еАкцизу привычные акцизные марки заменят на электронные акцизные марки с уникальным кодом. Украинцы смогут проверить легальность продукта через Дию. Для этого нужно просканировать код и получить необходимую информацию о товаре.

Недавно правительство приняло нормативно-правовые акты о функционировании системы. Поэтому уже весной следующего года планируем запустить тестирование, а полноценно еАкциз заработает уже в 2026 году.

Мультишеринг

Сейчас украинцам доступен шеринг документов через Дию. Это сервис, который позволяет быстро и удобно через приложение отправить учреждению электронные копии цифровых документов: в формате pdf и метаданных JSON. Несколько кликов вместо бумажных ксерокопий. Пользователю достаточно иметь цифровой документ, копию которого нужно отправить, и активированную Дия.Подпись. А учреждению – настроить такой процесс взаимодействия. Украинцы уже отправили документы различным государственным учреждениям и бизнесу через Дию более 32 миллионов раз.

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Теперь наша команда работает над мультишерингом, чтобы через Дию украинцы могли отправлять копии не только цифровых документов, но и справок ОК-5, ОК-7 за один раз в несколько тапов.

Сейчас, чтобы отправить такой комплекс документов, нужно сначала отправить копии цифровых документов через приложение Дия, а копии справок отправлять отдельно.

Цифровизация сервисов для бизнеса

Летом мы запустили комплексную услугу для бизнеса – е-Предприниматель. С одной услугой вы можете как открыть новый бизнес, так и получить необходимые услуги для масштабирования или развития бизнеса. В частности, зарегистрировать ФЛП, открыть банковский счет, перейти на упрощенную систему налогообложения и тому подобное.

Недавно добавили еще одну услугу в пределах е-Предпринимателя – декларацию соответствия материально-технической базы. Это документ, который подтверждает, что помещение предприятия соответствует требованиям законов о безопасности на работе.

Также совместно с Минэкономики работаем над дальнейшей цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. В планах – возможность получить заключение, который дает право продлить предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту. Также будем работать над цифровизацией лицензии на осуществление туроператорской деятельности; лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ противопожарного назначения и т.д.

Сообщение о проблемах со связью

Качественная мобильная связь – одна из базовых потребностей украинцев. Особенно в условиях полномасштабной войны важно оставаться на связи, чтобы позвонить родным, узнать о сигнале воздушной тревоги или вызвать скорую.

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Работаем над тем, чтобы украинцы могли сообщать в Дию о проблемах со связью. Для этого нужно будет просто поставить точку на карте, даже если вы офлайн. После вашего появления в онлайне информацию о проблемах со связью получит регулятор связи.

Далее будет анализировать фидбек и решать, где нужно проверить и улучшить качество связи.