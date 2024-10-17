Разница в том, чтобы сбивать ракеты в Израиле и Украине

"Какие плохие западные партнеры, сбивают ракеты над Израилем и не сбивают над нами. Это двойные стандарты", – кричат у нас из каждого утюга.

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А с какой стати стандарты должны быть одни и те же? Или подходы? Нам что, кто-то должен? Нам обещали сбивать ракеты? Или у США и Украины есть такой уровень договоров, как с Израилем? Это при том, что и в Израиле все постоянно жалуются, что США их недостаточно поддерживают.

Трудно понять, что решиться сбивать ракеты над Израилем легче, чем над Украиной? Ну потому что там стреляют какие-то моджахеды бородатые, а здесь русские, у которых есть ядерное оружие. Основной приоритет цивилизованного мира – это не допустить прямого столкновения с Россией. Никому не хочется ядерной войны. Даже если ее вероятность минимальна. Но риски слишком велики и поэтому на эту вероятность учитывают. Мы бы на их месте имели такой же приоритет.

Да, НАТО мощный блок. Он обеспечивает безопасность своих членов, а не Украины. Поэтому, о чудо, они в первую очередь думают о своей безопасности. Мы хотим попасть в НАТО, чтобы наша безопасность была обеспечена надежно. А вместо того мы насмехаемся над НАТО, что они с*икуны? Серьезно? Так чего же мы так туда премся? Может, потому что они и сильные, и умные, и нам бы хотелось быть с ними? Если бы мы были в НАТО, то вели бы себя так же в отношении третьей страны.

Истинная суть взаимоотношений России и КНДР

Так откуда эти вопли? Или это нелепое сравнение помощи Запада с сотрудничеством россиян с Северной Кореей? Запад ежегодно помогает Украине на 100 миллиардов долларов. Без этой помощи мы бы уже бегали по лесам в Карпатах с "берданками", или мыли посуду по Европе и жаловались, что опять не получилось. Или жили бы под оккупационной администрацией как в Беларуси и убеждали себя, что и так жить можно, и так люди живут, зато, "по крайней мере, без мигрантов и геев".

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Северная Корея продает России свои услуги. За деньги. Как они это делали везде по миру за последние 70 лет. Это единственное, что может продавать КНДР. Единственное, что производит страна великого чучхе, где нечего жрать. Это снаряды, которыми они запасаются, и голодные люди, для которых даже украинский плен – лучше жизни в Северной Корее. КНДР – не партнер и не союзник России, она контрагент. Она предоставляет услуги за деньги, а Россия эти деньги тратит.

Не чувствуете ли здесь разницу с помощью Запада? Мог бы Запад помогать лучше? А у них там нет других проблем? Им не на что тратить деньги?

Пример Грузии и Венгрии

Еще одна наша фишка. Рассказывать, что Запад боится победы над Россией. Сами придумали и сами всем рассказываем. Типа где-то сейчас есть перспектива капитуляции России и ее распада. Запад не думает об этом, потому что он не видит такой перспективы. Зачем ему бояться украинской иллюзии, которой мы сами себя кормим? Запад не боится поражения России, Запад боится ядерных бомб России. Вот и все. Мы бы на его месте так же этого боялись.

Почему вместо благодарить мы начинаем распространять российскую пропаганду и антизападные настроения? Еще так окажется, что это Запад плохой, а Россия хорошая. Скажите, это бред? Так посмотрите на Грузию. Там сейчас такое прямо по телевизору рассказывают из властных кабинетов. Нравится такое?

Или хотим как у Виктора Орбана? Да, Орбан уже в ЕС, поэтому может себе позволить одновременно кричать, какая плохая Европа, и сидеть на подсосе у Брюсселя, который обеспечивает высокий уровень жизни.

Почему мы должны прислушиваться к партнерам

Да, теоретически Запад мог бы помогать больше, если бы политики очень напряглись, рискнули своими карьерами. Убеждали бы свои общества, что рост цен – то не так важно, важно – помочь Украине. Кстати, вы в Украине даже попробуйте такое продать, это было бы трудно. Это при том, что у нас война, а у них войны нет и в ближайшее время ее не будет. Россия, которая едва может позволить себе ползучее наступление против Украины, никогда не полезет к сильному. А НАТО – сильное.

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Именно поэтому помощь Запада Украине – это его желание, а не насущная необходимость. Могли бы дать больше? Могли бы, но это уже позиция того, кто сидит на шее и говорит, что им виноваты все и вся. Особенно на фоне того, как украинская власть гордится, что не выполняет просьбы и реформы партнеров. Когда-то говорили: "Эти проклятые американцы заставляют нас поднимать тарифы, но мы сопротивляемся". Теперь гордо напираем: "Эти американцы заставляют нас делать мобилизацию молодежи, но мы сопротивляемся". Как будто это американцам больше всего нужны рыночные тарифы в Украине. И типа это не украинские военные постоянно отмечали, что, как и во всех войнах человечества до этого, им бы хотелось видеть в своих рядах молодых и здоровых, а не дедов с хроническими заболеваниями.

А мы, значит хотим, чтобы европейские и американские политики принимали непопулярные решения, а сами будем заниматься популизмом? Прекрасный план. Он очень вдохновляет помогать.

А потом говорим, что план победы Украины полностью зависит от партнеров. Или в таком случае не надо прислушиваться к партнерам? Или в таком случае не надо делать шаги, когда послы G7 говорят что-то, а им в рожу делают противоположное? Или по плану нас должны любить сильно и преданно, чтобы мы не делали? Почему, если наш план победы полностью зависит от союзников, мы не делаем все, чтобы те союзники старались нам помочь? Тут или к красивым, или к умным. Или мы отстаиваем право на суверенную коррупцию и суверенную глупость (суверенный популизм) или говорим, что наш план победы полностью зависит от Запада.

Хватит этого инфантилизма.