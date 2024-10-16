Как известно, в 2023 году государство практически целый год работало над тем, чтобы создать как новый вариант регулирования крипторынка, так и запустить первый вариант налогообложения операций с криптовалютами. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Читайте также Диктаторы против цивилизованного мира: что задумали Путин и Ким Чен Ын

Легальный инструмент убийства крипторынка в Украине

В совместной группе от государства, которую представляли Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), и представителем профильного министерства – Минцифры, – очевидно, произошел раскол. В итоге после регистрации законопроекта №10225, который отражал видение НКЦБФР, в ноябре также появился альтернативный законопроект от Минцифры №10225-1. Внутренний состав этих документов показал насколько глубокий раскол внутри государства в вопросе регулирования крипторынка.

Национальная комиссия фактически предложила облагать крипторынок по методу акций – когда каждая продажа, отчуждение актива – несет налоговые последствия и должна происходить на торговых площадках. При этом каждая торговая площадка должна быть авторизована по специальной процедуре, которая длится 40 дней. Кроме налогов, платить необходимо еще и стоимость лицензии на ежегодной основе.

Также представители Комиссии прописали огромные штрафы за нарушения – до 12,5% с оборота и до 200 миллионов гривен.

Мне, если честно, трудно представить, как все международные площадки будут считать налог по украинскому законодательству, особенно с учетом того, что в инвестиционных активах еще и действуют курсовые разницы.

Это не говоря уже об обычных украинцах, которые не в состоянии посчитать свой доход от криптоактивов физически, если они совершат более 1000 покупок-продаж в год с различными комиссиями, торговлей в шорт, инструментами пассивного заработка и другими возможностями, которые предоставляют криптобиржи.

Поэтому первичный вариант НЦКПФР – это скорее о легальном инструменте убийства крипторынка в Украине в принципе, чем о желании его реально запустить под "священными" для наших бюрократов тезисами о макроэкономической стабильности, которую нарушает рынок крипты.

При этом налоговые последствия 18% НДФЛ + 5% военный сбор с курсовыми разницами при постоянной девальвации национальной валюты вполне могут увеличить эффективную ставку налогообложения до 50 – 100%.

Интересно Поддержат ли союзники "план победы" Зеленского

Что предлагают Минцифры

На этом фоне законопроект от Минцифры выглядит лучиком света. Обмен одних криптоактивов на другие криптоактивы не является объектом налогообложения. Объектом налогообложения является только продажа виртуального актива и получение за него денег, а также обмен криптоактива на товары и услуги. То есть фактически вывод с торговой площадки. Кроме того, законопроект предусматривает льготную ставку налогообложения 5% первые 3 года.

Нет никаких ежегодных платежей за поддержку авторизации. Авторизация стоит 17 тысяч гривен для украинских юридических лиц, и 51 тысяча – для иностранных. К тому же она бессрочная. Минцифры выносит вердикт через 30 дней после подачи документов. А майнинг криптовалюты юридическими и физическими лицами никакой авторизации не требует вообще.

Нюансы, которые нужно учесть при принятии закона

Выскажу еще свои мысли, касающиеся принятия законопроекта.

1. При низких комиссиях, торговли роботами, различных инструментах заработка аукционного, пассивного, торговли с кредитным плечом и других инструментах бирж, налогообложение физических лиц должно однозначно отличаться от налогообложения юридических лиц. Необходимы простые алгоритмы расчета реальной прибыли для физических лиц или налогообложение должно быть отложенным при выводе средств с торгового счета криптобиржи, по простым понятным правилам.

2. Налоговые ставки должны быть привлекательными не только для украинцев, чтобы им было интересно налоговое резидентство Украины, но и для иностранных граждан и компаний для стимулирования притока инвестиций в Украину.

Важно Будущее под угрозой: как российское перевоспитание украинских детей разрушает наше государство

3. Правила налогообложения не должны действовать задним числом. Крайне желательно решить вопрос с ценой покупки активов для целей налогообложения, которые были приобретены до вступления в силу закона. Считаю, что необходимо цену покупки приравнять к цене активов на бирже на дату запуска закона в действие, чтобы украинцы не имели налоговых последствий от активов, которые они приобрели до вступления в силу закона.

4. Необходимо всегда помнить, что цель государства – процветание его граждан, создание условий и свобод, при которых хочется жить, заниматься бизнесом и продолжать род. Это очень отличается от господствующей позиции чиновников, где цель государства – это процветание этих самых чиновников, которые забирают деньги и активы у других, и не давать ничего, кроме контроля и обвинения, что все тебе должны.

Рынок криптовалют – это одно из мест, где граждане, которые пострадали после войны, хоть где-то имеют рост стоимости активов. Им нужно дать уверенность, что эти активы останутся легальными и не спровоцируют стремление покинуть страну после запуска законопроекта в действие.

5. Никаких курсовых разниц в налогообложении криптовалют не должно быть. Если физлицо купило 100 USDT по курсу 40, а продало по курсу 42, это не должно вызывать налоговых последствий, так же как покупка долларов по 40 населением и их продажа по 42 в дальнейшем не вызывает налоговых последствий.

В то же время, как показал 2024 год, законодатели решили не рассматривать ни один из предложенных законопроектов. Позже в рамках обновлений меморандума с МВФ появился пункт, что НКЦБФР и НБУ совместно с техническими специалистами МВФ должны подготовить новый законопроект до декабря 2024 года.

То есть фактически мы имеем ситуацию, когда профильное министерство отстранили от формирования политик, связанных с регулированием криптоактивов и цифровой экономики. Это очень плохой сигнал.

В то же время все же надеюсь, что законопроект, который появится в декабре в рамках этой работы, будет гораздо лучше воспринят игроками рынка и населением, чем первичный законопроект от НКЦБФР и будет способствовать именно развитию рынка, а не убийству его на корню.